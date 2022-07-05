Самарские ученые запустили самую большую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях

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Начавшиеся эксперименты должны помочь в решении задач импортозамещения.

В Самарском национальном исследовательском университете имени С.П.Королёва введена в эксплуатацию самая большая в мире экспериментальная установка по изучению процессов горения, ученые приступили к проведению первых экспериментов. Установка должна помочь инженерам в решении задач импортозамещения - разработке эффективных и экологичных отечественных авиационных двигателей.

"В Самарском университете им. Королёва запущена экспериментальная установка для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения, на сегодняшний момент это одна из самых передовых установок подобного типа в мире. Уже начата серия первых экспериментов. Группа молодых ученых под руководством профессора Валерия Азязова проводит исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 кельвинов, главная цель - минимизировать образование сажи при сгорании топлива, - рассказал первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрей Прокофьев. - Результаты экспериментов на этой установке в перспективе позволят сказать новое слово в двигателестроении и будут использоваться при разработке более эффективного и экологичного "сердца" отечественных авиационных двигателей - камеры сгорания, которая по своим характеристикам будет конкурентоспособной мировым аналогам или даже будет превосходить их, отвечая актуальным задачам импортозамещения".

Как отметил Андрей Прокофьев, кроме самарской существует еще одна подобная установка, но, по сути, предыдущего поколения в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Размер установки немаловажен поскольку позволяет повысить чувствительность установки за счет размещения в ней большого числа регистрирующей научной аппаратуры, Благодаря этому удается значительно повысить избирательность и чувствительность определения продуктов реакций, что, в свою очередь, позволяет создавать более точные модели процессов горения и лучше понимать, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы.

"Интерес к проведению совместных экспериментов на самарской установке уже проявили ряд ведущих университетов России, и Самарский университет готов к сотрудничеству с учеными из нашей страны и зарубежья", - подчеркнул Андрей Прокофьев.