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Самарские ТЦ начали испытывать нехватку покупателей

29 апреля 2024 12:53
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Самарские ТЦ начали испытывать нехватку покупателей

В Самаре возникли проблемы с загрузкой торговых центров. Речь идет о нехватке покупателей. О причинах в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

"Отчасти это связано с развитием онлайн-торговли, отчасти с тем, что в Самаре много торговых центров (если точнее - 88). Наш город по-прежнему занимает первое место в стране по обеспеченности торговыми площадями", - объяснил Владислав Зотов.

По его словам, сейчас ТЦ начинают перепрофилироваться:

"У нас в основном часть площадей отдают под фитнес-центры и развлекательные зоны. В Москве, например, ТЦ перепрофилируются в общественные пространства. Площади заполняются обучающими классами и спортивными секциями, медицинскими кабинетами и швейными мастерскими, просто офисами компаний".

В то же время в Самаре сейчас строят новый торгово-развлекательный центр с офисными пространствами площадью 14 тыс. кв. метров. Он размещается на месте бывшего рынка "Шапито". Открытие запланировано на начало 2025 года.

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