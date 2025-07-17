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Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО

17 июля 2025 17:25
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Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО

Конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Приволжском федеральном округе. В этом году сразу четыре предприятия Самарской области вошли в число лучших.

Это компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года.

«Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача – поддерживать и продвигать местное производство», — не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.

ООО «АвтоГазТранс» присвоили 1 место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП. Компания отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области. При его содействии компания вышла на рынок Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении. Кроме того, предприятие становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

Сразу в двух номинациях победило ООО «Услада». Производитель из Жигулевска занял 1 место в номинации «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие пределы)» в сегменте МСП. Руководитель предприятия Татьяна Никитина заняла 3 место в номинации «Лучшая женщина – экспортер» в сегменте МСП. Компания-производитель кондитерских изделий с 1997 года выпускает печенье, вафли, зефир и др.

В число призеров вошла компания «Квантум». Предприятие производит и поставляет на внешние рынки стационарные растворные узлы для сельского хозяйства. Компания уже не в первый раз становится финалистом конкурса. В этом году директору компании Александру Копцеву присудили 3 место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП).

1 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» (крупный бизнес) занял «Самарский областной клинический онкологический диспансер».

Церемония награждения победителей окружного этапа состоится 27 августа в Чебоксарах. Конкурс «Экспортер года» проводится Российским экспортным центром в рамках национального проекта «Экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

«Высокая оценка экспортной деятельности наших предприятий говорит о динамичном развитии самих компаний, а также об эффективности действующих мер господдержки. Мы продолжаем создавать необходимые условия для выхода местных производителей на зарубежные рынки. Гордимся успехом наших предприятий и уверены, что их успех станет примером для других компаний региона», — акцентировал заместитель председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность помогает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области. ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме «единого окна».

Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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