Самарские предприятия внедряют кайдзен

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В рамках сотрудничества России и Японии 15 февраля 2022 года состоялась видео-конференция по программе повышения производительности (кайдзен). Японские специалисты – консультанты по бережливым технологиям презентовали представителям промышленных предприятий Самарской области методы кайдзен на примере внедрения системы непрерывных улучшений на предприятии «Самараавтожгут».

ООО «Самараавтожгут» – предприятие особое. Здесь более половины работников – люди с ограниченными физическими возможностями по зрению. Несмотря на это компания выпускает важную продукцию – жгуты автопроводов для автомобильной промышленности. Основным потребителем продукции является АО «АВТОВАЗ».

Ранее, в 2019 году, предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда», повысив выработку на участке по изготовлению жгутов АКБ более чем на 20%. А уже в 2021 году «Самараавтожгут» было выбрано в качестве участника программы в рамках российско-японского сотрудничества «Поощрение диверсификации промышленной структуры России и повышение производительности».

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) провела диагностику производительности – технический аудит предприятия.

– По окончании каждого этапа японскими кайдзен-специалистами были сформированы рекомендации по улучшению и направлены нам, - рассказал на конференции генеральный директор ООО «Самараавтожгут» Александр Дорофеев. – Часть из них мы уже реализовали на рабочих местах.

Полученный опыт и рекомендации по улучшениям позволяют уже сегодня задать новый вектор при организации производственного процесса на любом предприятии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

– Рекомендации Ротобо с точки зрения оптимизации производства особенно важны в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. Сегодня нашим предприятиям важно понять, как устроена работа у японских коллег, перенять полезные методы для наших производств и обязательно реализовать их, – отметил в выступлении заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин. – Такие бережливые технологии ведут к снижению затрат, снижению издержек, росту прибыли, доходности предприятий, к их более устойчивому положению.

По завершении видео-конференции многие предприятия заинтересовались повышением производительности – кайдзен. Отметим, что национальный проект «Производительность труда» сегодня тоже предоставляет такую возможность. И 117 предприятий Самарской области уже ею воспользовались. Участники нацпроекта могут безвозмездно внедрить у себя все инструменты бережливого производства, для этого необходимо подать заявку на сайте Производительность.рф. Кроме того, они имеют возможность пользоваться мерами поддержки промышленных предприятий в виде льготных займов.