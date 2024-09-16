Самарская область входит в топ-10 регионов по объему добычи нефти

66

Нефтяная промышленность Самарской области одна из базовых составляющих в экономике региона. Губерния входит в топ-10 регионов Российской Федерации по объему добычи нефти. С 2000 года объем добычи нефти в Самарской области значительно вырос. Так, если в 2000 году объем составил 8,1 млн тонн, то в 2023 году – более 15 млн тонн. Суммарный объем добычи нефти с 2000 года по 2023 год составил более 315 млн тонн.

Специалисты нефтяной промышленности региона могут принять участие в Международном форуме «Нефть и газ Сахалина», который состоится 2-4 октября в Южно-Сахалинске. Форум пройдет уже 28-й раз и станет знаковым событием в сфере энергетики, где соберутся сотни ведущих специалистов и экспертов в отрасли. Чтобы принять участие в форуме, нефтедобывающие компании могут зарегистрироваться по ссылке https://sakhalinoilgas.ru/ .

В этом году формат мероприятия изменится – будет развернута масштабная выставка с интерактивом и дискуссиями, которую смогут посетить все желающие. Мероприятие охватит не только деловое сообщество, но и жителей и гостей города.

Главной темой форума станет «Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели». Запланировано около 100 деловых мероприятий по семи основным темам: «Сервисы и технологии на шельфе», «Переработка углеводородов», «Чистое будущее. Устойчивое развитие и климат», «Логистика и международное сотрудничество», «Интеграция науки и образования в бизнес. От исследований к инновациям», «Вклад бизнеса в формирование и продвижение геобренда», «Кадровый потенциал для развития отрасли».

На площадке форума впервые организуют молодежный трек. Молодые специалисты поучаствуют в дискуссиях, встречах с крупными работодателями, шоу-сессии на тему развития гибких компетенций и даже собеседованиях в кадровый резерв сахалинских нефтегазовых предприятий.

Фото: freepik.com