Самарская область в числе лидеров национального проекта «Производительность труда» за 2023 год

170

Минэкономразвития России подвело промежуточные итоги рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2023 год среди

23 субъектов РФ. Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

Самарский регион разделил второе место с Краснодарским краем, Курской, Ростовской и Белгородской областями. Возглавил рейтинг Республика Татарстан.



Рейтинг составлен среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности.



«Итоговый рейтинг за 2024 год будет подготовлен в конце года — после получения данных о росте производительности труд», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.



Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг влияют информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, а также то, сколько экспортных контрактов было заключено после обучения по программе «Акселератор экспортного роста».



«Нацпроект «Производительность труда» служит для увеличения конкурентоспособности и эффективности российских компаний. В Самарской области 178 таких организаций, различных отраслей от агропромышленного комплекса до сферы торговли. Благодаря этому проекту они безвозмездно оптимизируют производственные процессы, внедряя современные «бережливые» компетенции», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.



В целом национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры.

При внедрении бережливого производства на предприятиях-участниках нацпроекта эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.



Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области