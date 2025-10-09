Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
  • Персональные данные
Самарская область становится центром маломерного судостроения

9 октября 2025 16:19
117
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.

Самарская область становится центром маломерного судостроения - в регионе успешно работают одни из крупнейших производителей. Кроме того, регион является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов. 

Как отмечают представители судостроительной отрасли, губерния лидирует и по количеству участников специализированных выставок - более половины   экспонентов являются самарскими судостроителями. 

Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров. В этом году предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». 

За последнее время компания презентовала свои лодки сразу на двух крупнейших специализированных выставках в Санкт-Петербурге. Первая – 18-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2025». Мероприятие прошло в КВЦ «Экспофорум» и объединило 671 участника их разных стран.  

Вторым мероприятием стала 12-я международная выставка St. Petersburg International Boat Show (SPIBS-2025). Лодки самарской верфи заинтересовали не только российских посетителей, но и участников и из Китая, Египта, Турции и других стран.  

«Для молодой судостроительной компании VIVAT участие в выставках международного уровня – это возможность не только продемонстрировать свою продукцию, но и наладить долгосрочные бизнес-контакты. Нашими лодками активно заинтересовались технические портовые службы, готовые рассмотреть катера для дальнейшей профильной эксплуатации в акватории портов», – поделился впечатлениями генеральный директор VIVAT Андрей Смирнов. 

Общее число участников федерального проекта «Производительность труда» превысило более 200 компаний. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний. 

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов. Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.

 

Фото предоставлено судостроительной компанией VIVAT

в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
387
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
651
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
548
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
741
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
778
