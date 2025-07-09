Самарская область на «Иннопром-2025»: курс на укрепление межрегиональных и международных связей для достижения технологического суверенитета

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Самарская область активно использует площадку Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» для налаживания и укрепления деловых связей с регионами России и зарубежными партнерами, ставя во главу угла задачу достижения технологического суверенитета страны.

Губернатор, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев уделяет большое внимание развитию отрасли.

«Самарской области всегда есть что показать на «Иннопроме» — наш промышленный потенциал и новые проекты. Безусловно, это прекрасная площадка для обмена опытом, компетенциями и демонстрации инновационных разработок. Выставка однозначно дает толчок к развитию», — подчеркивал губернатор.

По поручению главы региона делегация Самарской области, которую возглавил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, представила на выставке «Иннопром-2025» передовые решения и инновационные разработки крупнейших предприятий региона, в том числе АО «АВТОВАЗ», АО «ГК «Электрощит», «Самарский завод Энергия», провела переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами и подписала соглашения, направленные на развитие промышленного потенциала региона и реализацию проектов технологического лидерства.

Министр промышленности и торговли региона встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Стороны обсудили потенциальные точки соприкосновения в развитии промышленной отрасли и договорились об организации бизнес-миссии Самарской области в ДНР для укрепления партнерских отношений и обсуждения будущих инвестиционных проектов.

«Мы видим большие перспективы для сотрудничества с ДНР в сфере станкостроения и других отраслях», – отметил глава самарского минпрома.

Кроме этого, Денис Гурков провел переговоры с китайской делегацией, в ходе которых обсуждались возможности сотрудничества между предприятиями региона и КНР. Китайские партнеры выразили заинтересованность в закупке комплектующих для сельскохозяйственных беспилотников.

Также на «Иннопроме» заключены соглашения о сотрудничестве Самарской области с министерством экономического развития Вологодской области, министерством промышленности и торговли Омской области и министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ключевые направления сотрудничества включают совместное развитие промышленного сектора, создание промышленных кластеров, поддержку легкой, машиностроительной и металлургической промышленности.

«Импортозамещение трансформировалось в концепцию технологического суверенитета. Когда были введены санкции, основное внимание было уделено восстановлению и замещению, потом акцент сместился на развитие производства комплектующих и кооперации. Уже сегодня и в будущем промышленность, благодаря национальным проектам, инициированным нашим президентом Владимиром Путиным, направлена на технологическое лидерство. Наша общая задача – продолжить развитие для формирования самодостаточной, инновационной и прогрессивной экономики России», — подчеркнул Денис Гурков.

Напомним, международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Главная тема события — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Событие проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области.