Самарская область лидер ПФО по поставке продукции АПК в дружественные страны

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Самарская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту агропромышленной продукции в 2024 году. Пищевая и перерабатывающая промышленность региона демонстрирует высокий экспортный потенциал.



За первые пять месяцев 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Самарской области составил более 150 тыс. тонн, что больше чем за аналогичный период прошлого года. Продукция региона поставлялась в 45 стран, среди которых Турция, Узбекистан, Индия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Иран и Китай.



Ключевыми экспортными позициями АПК Самарской области в текущем году стали продукты масложировой отрасли, составляющие 50,9% от общего объема.



С ростом спроса на продукцию этой категории предприятия региона увеличивают производственные мощности для переработки маслосемян. Так в ОЭЗ «Тольятти» ведется строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП), что позволит повысить производительность завода в 1,5 раза и освоить переработку до 3 тыс. тонн масличных культур в сутки.



«Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината будет успешным. Это дает не только новые рабочие места, но и подтверждает, что бюджет региона будет пополняться благодаря успешной работе компании» - ранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Самарская область продолжает реализацию регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», являющегося частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.