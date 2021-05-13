Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов

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В среду, 12 мая 2021 года, делегация Самарской области во главе с Губернатором региона Дмитрием Азаровым посетила с рабочим визитом Нижний Новгород.

В рамках поездки состоялось совещание, в котором приняли участие первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарского региона Александр Ларионов, заместитель Губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, а также руководители ряда министерств и ведомств двух регионов.

«Нижегородская область – наш давний партнер, мы в определенной степени конкурируем в различных сферах деятельности, и нам интересно поделиться своим опытом в тех сферах, где мы являемся лидерами, и получить представление об опыте Нижнего Новгорода», - отметил накануне встречи председатель самарского Правительства.

Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, среди которых – развитие государственно-частного партнерства, привлечение инвестиций, использование инфраструктурных инструментов, развитие агломераций, охрана культурного наследия, развитие туристско-рекреационных кластеров, работа в области социальной политики, обращение с твердыми коммунальными отходами, решение экологических проблем и ряд других аспектов социально-экономического развития территорий.

«Ряд позиций, которые мы сегодня обсудим, станут основой для совместных обращений на федеральный уровень. Сегодня для нас крайне важна тематика развития агломераций, она заявлена в стратегии пространственного развития страны. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране, Нижегородская агломерация также является очень внушительной, и мы хотим совместно предложить Правительству РФ ряд механизмов, которые могут дать новый импульс развитию агломераций, а значит, позволят в более короткие сроки и более эффективно реализовать стратегию пространственного развития Российской Федерации», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Развитие агломераций стало центральной темой встречи. Подробный доклад о перспективах Самарско-Тольяттинской агломерации представил Дмитрий Богданов.

В настоящее время в Самарско-Тольяттинской агломерации сосредоточено 86% населения региона, более 80% промышленных предприятий, эта территория привлекла более 84% инвестиций. На ее территории расположен уникальный природный объект – национальный парк «Самарская Лука».

Здесь пересекаются важнейшие международные транспортные коридоры Север-Юг и Запад-Восток и расположен один из крупнейших в России транспортных узлов с высоким логистическим потенциалом в направлении грузопотоков между Европой и Азией. Агломерацию можно по праву считать территорией экономического роста – развивается Особая экономическая зона «Тольятти», территории опережающего развития Тольятти и Чапаевск, работают индустриальные парки, технопарк «Жигулевская долина».

Новый импульс росту агломерации придаст реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».

«И для Самары, и для Нижнего Новгорода полезен обмен опытом по развитию агломерации и сохранению объектов культурного наследия и кварталов исторической застройки, а также по внедрению инструмента инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию и которые в ближайшей перспективе перерастут в реализацию конкретных проектов. Для нас было интересно услышать опыт развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Мы идем одним и тем же путем по решению задач, которые ставят перед нами губернаторы и глава государства, и хороший опыт в этой части необходимо тиражировать», – рассказал Сергей Морозов.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, среди ключевых проектов по развитию региона – создание паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», развитие исторического квартала «Церковь Трех Святителей», редевелопмент Започаинья.

Министр экономического развития Самарской области рассказал также об опыте Самарской области по привлечению инвестиций.

За последние три года регион значительно продвинулся в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности - на 40 позиций вверх. Инвестиционные площадки Самарской области признаны одними из лучших в стране (Особая экономическая зона, вошла в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России по итогам 2020г. ТОСЭР Тольятти является самой успешной площадкой в РФ по количеству резидентов -72).

Уже сегодня на двух площадках «ТОСЭР» общий объем заявленных инвестиций составляет более 44,7 млрд рублей с созданием более 10,5 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, Самарская область предлагает широкий выбор площадок типов гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). В регионе существуют государственные и частные индустриальные парки, также включающие в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок.

В последнее время в региональное инвестиционное законодательство введено значительное количество новаций. Это – субсидирование процентной ставки для инвесторов, реализующих проекты в моногородах; снижение порога по объему инвестиций для признания проекта стратегическим; введение инвестиционного налогового вычета для отдельных категорий организаций; для участников региональных инвестиционных проектов установлена максимально возможная льгота по налогу на прибыль организаций (10% в региональный бюджет и 0% в федеральный бюджет). Это лишь некоторые из большого комплекса мер, обеспечивающих инвестиционную привлекательность области. Как отметили участники встречи, конструктивный диалог был полезен обеим сторонам и помог выработать методики и подходы, которые будут применены на благо регионов.

Фото: Pixabay.com