С весны 2024 года получить ипотеку в России станет сложнее

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По словам экспертов, банки станут внимательнее присматриваться к потенциальным заемщикам и чаще им отказывать.



С весны 2024 года в России станет сложнее получить ипотеку — банки будут внимательнее смотреть на кредитные истории заемщиков, а процент отказов, скорее всего, вырастет. Такими прогнозами с «Парламентской газетой» в среду, 27 декабря, поделились эксперты в сфере рынка недвижимости. По их словам, это произойдет из-за решения повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которое накануне принял Центробанк.



Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. О таком решении регулятор сообщил на своем официальном сайте 27 декабря. Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%). Если заемщику потребуется продать заложенное жилье, его цена окажется существенно ниже, чем при покупке, и может не покрыть величину долга заемщика в случае низкого первоначального взноса.

Надбавки решили повысить, чтобы не создавать для людей, банков и всей экономической системы страны дополнительных рисков.

«За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80 процентов, выросла почти в два раза и составила 47 процентов в III квартале 2023 года, — говорится в сообщении ЦБ. — Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20 процентов) первоначальным взносом достигли 50 процентов от всех ипотечных выдач».

Повышение надбавок, в свою очередь, должно послужить «улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки».