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С 1 апреля поменяется контроль за оборотом табачной продукции

1 апреля 2024 09:44
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С 1 апреля поменяется контроль за оборотом табачной продукции

Контроль за оборотом табачной продукции в России изменится с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Он напомнил, что с этой даты в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.

По словам Федотова, это логичный этап после введения обязательных лицензий на эти виды деятельности. Соответствующий федеральный закон был подписан в июне прошлого года, лицензии начали выдавать с 1 сентября, пишет Газета.

«В итоге на рынке табачной и никотинсодержащей продукции сократится доля контрафакта, что благотворно повлияет на тех производителей и импортеров», — добавил эксперт.

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