Росстат: в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей

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В апреле средняя зарплата в России до вычета налога составила почти 100 тыс. рублей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Исследование проводилось среди 95,4 тыс. организаций с 28,4 млн работников за исключением малого бизнеса.

Самые высокие зарплаты оказались на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс. рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (163,4 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тыс. рублей), Чечне (43,1 тыс. рублей) и Ингушетии (39,6 тыс. рублей), пишет РТ.