Сервис приема онлайн-платежей и переводов Т-Касса в рамках аналитического проекта T-Data изучил, как изменились предпочтения россиян по способам оплаты покупок, и выяснил, смогли ли новые отечественные платежные сервисы заменить иностранные аналоги.
Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-Банка в период с 1 января 2022 по 30 июня 2024 года, а также на опросе россиян старше 18 лет.
Основные выводы:
Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным.
В качестве альтернативы банковским картам пользователи предпочитают оплачивать покупки по QR-коду (59%), бесконтактно со смартфона (43%) и с помощью сервисов электронных платежей (38%).
Создание российских платежных сервисов позволило покупателям снова платить телефоном в офлайне. Пользователи T-Pay на Android оплачивают с помощью этого сервиса 67% всех своих покупок в офлайне, а владельцы стикеров T-Pay — 70%.