россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов

167

Сервис приема онлайн-платежей и переводов Т-Касса в рамках аналитического проекта T-Data изучил, как изменились предпочтения россиян по способам оплаты покупок, и выяснил, смогли ли новые отечественные платежные сервисы заменить иностранные аналоги.

Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-Банка в период с 1 января 2022 по 30 июня 2024 года, а также на опросе россиян старше 18 лет.

Основные выводы: