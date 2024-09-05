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Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов

5 сентября 2024 10:17
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россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов

Сервис приема онлайн-платежей и переводов Т-Касса в рамках аналитического проекта T-Data изучил, как изменились предпочтения россиян по способам оплаты покупок, и выяснил, смогли ли новые отечественные платежные сервисы заменить иностранные аналоги.

Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-Банка в период с 1 января 2022 по 30 июня 2024 года, а также на опросе россиян старше 18 лет.

Основные выводы:

 

  • Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным.

  • В качестве альтернативы банковским картам пользователи предпочитают оплачивать покупки по QR-коду (59%), бесконтактно со смартфона (43%) и с помощью сервисов электронных платежей (38%).

  • Создание российских платежных сервисов позволило покупателям снова платить телефоном в офлайне. Пользователи T-Pay на Android оплачивают с помощью этого сервиса 67% всех своих покупок в офлайне, а владельцы стикеров T-Pay — 70%.

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