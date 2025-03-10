Россия будет производить микроэлектронику вместе с Ираном

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Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Штаб по развитию нано- и микротехнологий Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в радиоэлектронной промышленности. Соглашение направлено на создание устойчивых производственных и сбытовых цепочек между Россией и Ираном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минпромторга.

«В нынешних условиях отсутствуют препятствия для развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на формирование устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными государствами», — подчеркнул представитель Минпромторга в беседе с газетой. В рамках сотрудничества ЗНТЦ будет выступать как интегратор контрактных производств для иранских дизайн-центров.

Также между странами предусмотрен обмен компетенциями и сотрудниками в области микроэлектроники. Помимо этого, российская и иранская продукция микроэлектроники станут доступны на рынках обеих стран, что расширит возможности для бизнеса и укрепит технологическое партнерство, пишет Ура.ру.