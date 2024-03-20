Роскачество: Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России

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Технически Google и Apple могли бы отключить все свои смартфоны на территории России, но корпорациям это невыгодно. Такое мнение высказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, передает «РИА Новости».

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», – сказал он.

В этом случае пользователи iPhone потеряют все личные данные, хранящиеся на смартфоне. Обладатели Android смогут извлечь данные, но «воскресить» само устройство будет практически невозможно, утверждает Кузьменко.

В то же время он усомнился, что Google и Apple пойдут на такой шаг, поскольку это может понести за собой «огромный репутационный ущерб и многомиллионные иски». Кроме того, обратил внимание Кузьменко, в лицензионном соглашении, с которым пользователь соглашается при покупке гаджета, среди условий для блокировки нет упоминания привязки смартфона к конкретной стране, пишут Ведомости.

17 марта в интервью Telegram-каналу «Телега Online» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил, что Apple может отключить все iPhone в России, а Google – неперепрошитые телефоны на Android. Депутат пояснил, что это может случиться, «если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию, <...> которую некоторые эксперты называют третьей мировой войной».