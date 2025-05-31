Росфинмониторинг получит право блокировать денежные переводы россиян c 1 июня

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С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия приостанавливать денежные переводы граждан, если возникнет подозрение в их связи с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что при выявлении подозрительных операций Росфинмониторинг сможет временно блокировать их на срок до десяти дней. Данная мера направлена на предотвращение противоправных действий, в частности, противодействие работе так называемых дропперов — лиц, которые помогают обналичивать похищенные мошенниками средства или предоставляют свои банковские реквизиты для вывода денег, пишет Ура.ру.

Как поясняли ранее представители ведомства, блокировка будет применяться только после тщательного анализа информации по каждой операции. Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК заверил, что финразведка не собирается использовать новые полномочия для массовых блокировок. Он акцентировал внимание на том, что каждое решение о приостановке перевода будет приниматься после скрупулезной проверки обстоятельств.