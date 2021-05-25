Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021

150

Резиденты «Жигулевской долины» принимают участие в крупнейшей международной технологической конференции Startup Village 2021

24-25 мая в Сколково проходит двухдневное космическое путешествие в мир технологий. Мероприятие организовано при поддержке VEB VENTURES (ГК ВЭБ.РФ), Сколково и корпорации «РОСКОСМОС.

Startup Village 2021 приурочен к первому полету Юрия Гагарина, который осуществил прорыв человечества в космос, его тема – «Packing for Mars. Автостопом по галактике». Технологические стартапы и предприниматели, подобно космическим метеорам и кометам, разрезают пространство и время, преодолевая миллиарды парсеков, сквозь звездные ветра, туманы протозвездного вещества, притяжение черных дыр, вспышки «сверхновых» и ловушки темной материи, стремясь выйти на все более высокую орбиту, чтобы изменить мир вокруг себя.

Сегодня гуру высокотехнологичного бизнеса делятся своими успешными кейсами, на сессиях обсуждается, как цифра вплетается в разные сферы жизни – моду, кино, искусство, медицину, космос.

Одним из самых ярких элементов программы первого дня конференции стало прямое включение с борта Международной космической станции. На связь вышел космонавт-испытатель отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Петр Дубров, а на площадке конференции прошла встреча с космонавтами «Роскосмоса» Анатолием Иванишиным и Андреем Федяевым.

В программе первого дня конференции зарегистрировано более 10000 участников, 200 спикеров из 80 стран, а также 4500 стартапов и около 1000 инвесторов.

В офлайне участников ждали многочисленные open-air активности и технологические интерактивы, менторские тет-а-тет сессии, встречи с инвесторами, предпринимателями, спикерами и т.д. В онлайн-формате на сайте https://startupvillage.ru/live были организованы сессии об инновациях, онлайн-выставка стартапов, нетворкинг с другими участниками в чатах.

Резиденты технопарка «Жигулевская долина» приняли участие в крупнейшей выставке стартапов Startup Bazaar https://startupvillage.ru/exhibitors?page=1 , представляющей собой офлайн- и онлайн-площадку, на которой команды презентуют свои инновационные решения десяткам тысяч участников конференции.

ООО «ИнБио Медикал» представила линейку инновационных одноразовых изделий медицинского назначения для гинекологии, ООО «Ладуга» – разработки в области инжиниринга.

Также в выставке приняли участие победители Startup Tour 2021 – резиденты «Жигулевской долины» ООО «АРМАКС» со своим проектом по разработке и изготовлению протезов верхних конечностей и ООО «ВЕНС» с уникальным проектом «Эко-Грузовик».

Подключиться к трансляции Startup Village-2021 можно на сайте: https://startupvillage.ru/