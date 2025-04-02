Резиденты ТОР региона инвестировали более 40 миллиардов рублей в свои производства

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Резиденты территорий опережающего развития инвестировали более 40 миллиардов рублей в свои производства

В Самарской области действуют все существующие в стране преференциальные налоговые режимы для инвесторов. Одним из таких механизмов привлечения частных инвестиций является режим территорий опережающего развития (ТОР). В Самарской области действуют две ТОР: в Тольятти и Чапаевске.

Резидентами тольяттинской ТОР являются 69 компаний. Они уже создали 10,7 тыс. рабочих мест, вложили в свои проекты свыше 34 млрд рублей и выплатили 4,2 млрд рублей налогов. Еще 9 компаний обладают статусом резидента ТОР «Чапаевск» и уже инвестировали 6,6 млрд рублей, создали более 3100 новых рабочих мест, выплатили 481 млн рублей налогов.

«Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Мы сопровождаем каждый инвестпроект и помогаем инициаторам решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации их планов», - отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Одним из резидентов ТОР «Тольятти» является компания по выпуску диетических продуктов питания. В статусе резидента ТОР инвестор расширяет действующее производство. За время реализации проекта компания не только значительно увеличила производственные площади, оптимизировала ассортимент для роста продаж, но и существенно расширила географию поставок, охватив страны ЕАЭС, Узбекистан, Азербайджан, а также страны Ближнего Востока. Сегодня компания выпускает протеиновое печенье, батончики и другие десерты, ориентированные на здоровый образ жизни.

Еще один резидент ТОР «Тольятти» - компания по производству упаковочных материалов. Предприятие работает над расширением производственных мощностей и улучшением качества своей продукции.

С использованием преференций и льгот, доступных резиденту ТОР, успешно развивается серийное производство станков различных линеек. Продукция компании-инвестора востребована как в России, так и в странах СНГ.

На рынок КНР готовится выйти производитель косметики. В статусе резидента территории опережающего развития компания завершает регистрацию торговой марки в национальной системе иностранного государства. Чтобы расширить горизонты и укрепить позиции в мусульманских регионах и дружественных странах, компания разрабатывает контрактное производство косметических средств «Халяль», проходящее строгую сертификацию.

Расширением действующего производства занимается производитель игрушек. Продукция изготавливается из полимеров пищевых марок, проходит строгую сертификацию и является безопасной для детей. Компания-инвестор наладила взаимодействие с несколькими крупными розничными сетями, что позволило увеличить объемы продаж и повысить узнаваемость бренда.

Как ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, всего за ближайшие 5 лет планируется привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион. Для этого продолжается активная работа по формированию комфортного инвестклимата. Для бизнеса будут упрощаться процедуры получения разрешительной документации в сфере градостроительства, подключения к инженерным сетям. Также будет проанализирована оценка бизнесом процедур контрольно-надзорной деятельности и др.

Всего за 2024 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Сумма прироста сопоставима со строительством дополнительно 10 крупных современных производств.

Фото - М9фарм