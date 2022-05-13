Резидент «Жигулевской долины» успешно прошел акселерационную программу «Спринт»

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Резидент технопарка «Жигулёвская долина» – агрегатор транспортных компаний «Доставка.инфо» принял участие в акселерационной программе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) «Спринт». Программа проводится в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Компания вышла на Демо-день и успешно презентовала свой сервис.

Акселератор «Спринт» – программа развития ИТ-компаний в области новых коммуникационных интернет-технологий. Разработана ФРИИ при поддержке Минцифры России и направлена на поиск клиентов и увеличение продаж на российском рынке. Акселератор включает более 60 часов занятий по 9 тематическим блокам образовательного модуля и 12 недель трекинга.

Во время конкурсного отбора ФРИИ получил 167 заявок в акселератор. Отбор прошли 48 команд, а завершили программу 40 участников. Большинство проектов добились значимых бизнес-результатов: подтвердили наличие проблемы на рынке, вышли в новый клиентский сегмент или увеличили выручку.

На Демо-дне 27 компаний представили свои проекты гостям акселератора: экспертам, инвесторам и представителям корпораций. Среди представленных решений: сервис для кадрового электронного документооборота, интеграционная платформа для CRM-систем, сервис онлайн-обучения танцам, платформа поиска молодых специалистов и др.

«Для нашей компании главный инсайт акселерации – это открытие двух новых сегментов потребителей. В процессе прохождения программы мы успели провести переговоры с представителями бизнеса и сейчас находимся на стадии подписания договоров о сотрудничестве. Ну и, конечно, это реальная возможность найти партнеров и инвесторов для своего бизнеса, что для нас как для стартапа было крайне важно. В акселераторе наша команда привлекла почти 100 новых клиентов, подключила 150 новых пунктов приёма и нашла три новых сегмента», – поделился впечатлениями директор ООО «Доставка.инфо» Алексей Кудрявцев.

Сервис «Доставка.инфо» представляет собой приложение, благодаря которому клиентам транспортных компаний не нужно тратить время в очереди, чтобы сэкономить на отправке посылки, или искать доступные варианты, все эти вопросы решает программа. На сегодняшний день Доставка.инфо представлена в 443 офисах по всей России.

Сервис даёт возможность:

-быстро сравнить предложения транспортных компаний в приложении и выбрать наиболее интересное для себя;

- отправить посылку в пункте рядом с домом вне зависимости от того, какую транспортную компанию выбрал клиент;

- совершить отправку по номеру телефона получателя, не используя его паспортные данные.

«Я искренне советую всем инновационным компаниям участвовать в таких кратковременных программах, потому что благодаря им вы получаете качественную обратную связь на свой продукт/услугу от профессиональных трекеров, имеете реальную возможность увеличить каналы продвижениях и повысить количество продаж», – добавил Алексей Кудрявцев.