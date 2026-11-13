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Работодатели Самарской области разместили более 20 тысяч вакансий, а спрос на ряд специалистов вырос до 29% за месяц

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Работодатели Самарской области разместили более 20 тысяч вакансий, а спрос на ряд специалистов вырос до 29% за месяц

В начале ноября работодатели Самарской области разместили на hh.ru более 20 тыс. вакансий. По данным аналитиков hh.ru, наибольшее количество предложений о работе по-прежнему приходится на массовые профессии: продавцов, водителей, менеджеров по продажам и рабочий персонал. При этом сравнение с началом октября показало, что работодатели активизировали поиск специалистов не только рабочих, но и офисных профессий. В отдельных направлениях количество вакансий увеличилось на 29% за месяц.

Кого работодатели ищут чаще всего

Лидерами по количеству вакансий в начале ноября стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 2,2 тыс. предложений, или порядка 9% от общего объема вакансий по специализациям. Медианная предлагаемая зарплата для таких специалистов составила 52,6 тыс. рублей. Далее следуют менеджеры по продажам и работе с клиентами — 1,5 тыс. вакансий (6%, медианная зарплата — 95,3 тыс. рублей), а также водители и экспедиторы — 1,2 тыс. (4,9%, 169,7 тыс. рублей).

В число наиболее востребованных специалистов также вошли разнорабочие (1,1 тыс. вакансий, медианная зарплата — 124,7 тыс. рублей), кладовщики и приемщики товаров (1,1 тыс., 108,5 тыс. рублей), упаковщики и комплектовщики (0,9 тыс., 82,6 тыс. рублей), курьеры и почтальоны (0,9 тыс., 190 тыс. рублей), электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (0,8 тыс., 175,4 тыс. рублей), повара, пекари и кондитеры (0,7 тыс., 61,6 тыс. рублей), а также врачи (0,6 тыс., 83,2 тыс. рублей).

Таким образом, значительная часть предложений о работе по-прежнему сосредоточена в розничной торговле, транспорте, логистике и рабочих специальностях. Даже в условиях более сдержанного найма эти направления формируют существенный объем вакансий на рынке труда.

Сезонный спрос диктует новых лидеров

Аналитики hh.ru также выявили профессии, в которых число вакансий заметно увеличилось по сравнению с началом октября 2026 года. Один из наиболее выраженных приростов наблюдается у операторов производственных линий и котельных: количество предложений увеличилось на 29%, до 0,4 тыс. вакансий, а медианная предлагаемая зарплата составила 78,9 тыс. рублей.

Вырос также спрос на электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков (+21%, до 0,8 тыс. вакансий, медианная зарплата — 175,4 тыс. рублей). Положительная динамика отмечена и у инженеров КИПиА: количество предложений увеличилось на 13%, до 0,1 тыс. вакансий, а медианная предлагаемая зарплата составила 115 тыс. рублей.

Спрос вырос и на офисных специалистов

Несмотря на более конкурентную ситуацию в ряде офисных профессий, некоторые работодатели расширили поиск сотрудников и в этих направлениях. Так, на 26% вырос спрос на операторов ПК и баз данных, а медианная предлагаемая зарплата составила 42,1 тыс. рублей.

Также на 9% вырос спрос на руководителей филиалов, медианная зарплата достигла 145 тыс. рублей. Положительная динамика за месяц отмечена и у руководителей отделов продаж (+7%, медианная зарплата — 160 тыс. рублей).

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