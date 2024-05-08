Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших мировых экономик

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Президент России Владимир Путин отдельным пунктом майского указа поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выйти не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы.

До этого Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

В ходе выступления Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной, пишет Газета.