Против экс-гендиректора «Томета» Чаброва возбуждено уже второе уголовное дело

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Согласно информации от бывших сотрудников тольяттинского производителя метанола ООО «Томет», против бывшего гендиректора предприятия Владимира Чаброва возбуждено еще одно уголовное дело.

Топ-менеджера, в марте 2021 года отстраненного судом от руководства ООО «Томет», теперь подозревают еще и в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Напомним, что против Чаброва уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приготовлении к преступлению (ч. 3 Ст. 30 УК РФ).

По версии следствия, Чабров заключал договоры на покупку вагонов-цистерн для перевозки метанола, которые у завода-изготовителя стоят по 2,6 млн руб. за штуку. Но директор решил закупать их не напрямую, а у структуры-посредника ООО ТД «Профиль-снаб», причем по 4,2 млн руб. за штуку. Иными словами, под предлогом покупки подвижного состава Чабров попросту разворовывал бюджет предприятия двукратным завышением закупочной цены цистерн. По оценке следствия, аферы Чаброва нанесли «Томету» ущерб в 480,5 млн руб.

Скорее всего, за организацией этих преступлений стоял владелец ТоАЗа Сергей Махлай, а деньги полностью или частично были выведены на его офшорные счета.

Ранее проблемы с законом возникли у Чаброва в связи с его ролью в доведении многострадального «Томета» до банкротства. Дело в том, что «Тометом» владеют скрывающиеся за рубежом основные собственники ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай и Эндрю Циви, которые два года назад сами были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере на ТоАЗе путем хищения экспортных поставок продукции химкомбината и вместе с другими подельниками приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. В рамках гражданского иска их также обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77,3 млрд руб. – ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру химкомбината. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Одним из солидарных ответчиков по гражданскому иску и был признан «Томет», появившийся когда-то в результате незаконного вывода из ТоАЗа наиболее ликвидных активов.

Но выплачивать добровольно Махлай и Циви ничего не стали. Более того, они разработали план доведения «Томета» до банкротства, который позволил бы не только избежать выплат по делу о мошенничестве, но и перепрятать уже единожды украденные активы фирмы, растолкав их по различным офшорным юрисдикциям. Чаброву в этом хитром замысле была отведена центральная роль. Сговорившись с сотрудниками энергосбытовой компании ПАО «Ульяновскэнерго» и принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка, Чабров раз за разом подписывал от имени «Томета» поручительства по кредитам, выдаваемым банком энергетической компании. Кредиты никогда не возвращались, и в результате на «Томете», прибыльном предприятии с высокой рентабельностью, внезапно повис долг в 857 млн руб. Когда ТоАЗ обратился в суд с заявлением о банкротстве «Томета», Чабров незамедлительно остановил производство и прекратил выплачивать рабочим зарплату. Если бы план окончился успехом и Махлаи все же обанкротили «Томет», 200 человек просто остались бы без работы. Однако суд не поддался на провокации и отклонил иск ТоАЗа. Вместо этого он прекратил полномочия Чаброва и ввел на «Томете» сначала процедуру наблюдения, а затем и конкурсного производства. Команда под руководством конкурсного управляющего Анатолия Селищева начала финансовое оздоровление предприятия, повысила зарплаты рабочим и смогла наладить стабильное производство.

Стоит отметить, что за свои усилия по разворовыванию и развалу «Томета» Чабров получал официальную зарплату в 5,7 млн руб. в месяц (!). Вдобавок за готовность брать любые преступные распоряжения под козырек Махлай за последние два года еще и наградил Чаброва премией в 430 млн руб. Но, как уже стало очевидно, вряд ли оно того стоило. Хотя воровал бывший директор «Томета» для Махлая и Циви, сидеть за своих скрывающихся за рубежом покровителей, судя по всему, ему придется самому, ведь на мошеннических контрактах стоит его подпись.

Хорошим ориентиром для Чаброва может стать судьба экс-председателя Тольяттихимбанка Александра Попова, который, видимо, тоже думал, что работа на международную мафию за большие деньги дает иммунитет от уголовного преследования. В августе Попов был приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за попытку подкупа Верховного суда РФ по личному заданию Махлая.

Новое уголовное дело против Чаброва очередной раз показывает, что для доверенных лиц Сергея Махлая в России совершать преступления в его интересах становится все более рискованным делом. Во-первых, необходимо отметить, что год от года возрастает эффективность работы правоохранительных органов в расследовании сложных экономических преступлений, во-вторых, все больше и больше бывших соратников Махлая понимают, что за содеянное по указанию Махлая придется отвечать по всей строгости закона. Все больше бывших подчиненных Махлая разрывают с ним любые отношения, а многие обращаются в следственные органы и честно рассказывают обо всех преступлениях и виновных в них лицах.

Не так давно с ТоАЗа в спешке уволился гендиректор Дмитрий Межеедов после того, как у него дома и в офисе прошли обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов. Но еще до своего бегства Межеедов успел порядком «наследить» с выводом в офшоры средств ТоАЗа в гигантских масштабах, так что даже смена работы не поможет бывшему директору уйти от уголовного преследования. Его место занял менее опытный, но не менее жадный руководитель финансового блока Сергей Шишов, продолживший курс на незаконный вывод заводских бюджетов в офшоры. Так что Чабров, Шишов и Межеедов в недалеком будущем имеют все шансы составить компанию Попову в местах лишения свободы.

Дмитрий Наумов



Источник: https://wek.ru/na-glubine-upornyx-rud

Фото: http://rupec.ru