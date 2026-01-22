Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков

Эксперты связывают это с низкой базой прошлых лет, а также с переходом в этот сегмент производителей похожей продукции.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в прошлом году производство сидра увеличилось на 27,8% по сравнению с позапрошлым годом. Это позволило напитку занять первое место по темпам роста среди всей слабоалкогольной продукции. Для сравнения, выпуск медовухи вырос на 11,1% — до 4 млн декалитров, тогда как производство пуаре сократилось на 8,2%, до 214,8 тыс. декалитров. В целом сегмент сидра, медовухи и пуаре за год прибавил 23%, достигнув 17,69 млн декалитров, при этом основной вклад в рост обеспечил именно сидр, пишет govoritmoskva.ru.