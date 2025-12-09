Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производитель лакокрасочных материалов в Новокуйбышевске завершил пилотный проект по росту производительности

188
Оптимизация процессов, сокращение издержек и рост выпуска качественной продукции на существующих мощностях напрямую способствуют замещению иностранных материалов на рынке строительной химии, который имеет критическое значение для строительной отрасли.

Внедрение лучших практик в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» позволило предприятию сократить издержки и повысить эффективность ключевого потока. 
ООО «Сакрет Руссланд» (г. Новокуйбышевск) – производитель лакокрасочных материалов. Фокусом проекта стал поток «Производство строительной химии», который приносит почти 40% выручки компании.
Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности – один из ключевых факторов технологического суверенитета и импортозамещения. Оптимизация процессов, сокращение издержек и рост выпуска качественной продукции на существующих мощностях напрямую способствуют замещению иностранных материалов на рынке строительной химии, который имеет критическое значение для строительной отрасли.
Реализация проекта длилась несколько месяцев. Основными решениями, внедренными в ходе проекта, стали:
- Сортировка, организация порядка и чистота на рабочих местах, складах сырья и готовой продукции (5С), которые позволили исключить лишние перемещения и сократить время поиска.
- Стандартизация операций (СОП) для мастеров, операторов и лаборантов минимизировала колебания в процессе.
- Оптимизация логистики за счет максимального приближения к производственной линии сырья и тары исключила излишние перемещения.
В результате на эталонном участке «Набор и взвешивание компонентов, производство и фасовка строительной химии» время протекания процесса (ВПП) сократилось на 41 минуту (с 348 до 307 мин), выработка увеличилась на 13,5% – с 36,4 до 41,3 кг готовой продукции на человека в час, незавершенное производство (запасы в потоке) снизилось на 15,7% .
«Участие в проекте дало нам системный подход и экспертизу для глубокого анализа процессов, – прокомментировал директор предприятия Руслан Сафаров. – Мы пересмотрели логистику внутри цеха, стандартизировали ключевые операции и создали четкие регламенты действий. Это прямой вклад в нашу конкурентоспособность и способность гибко реагировать на запросы рынка, в том числе в рамках задач импортозамещения».
«Бережливые технологии повышают эффективность реального сектора экономики, – отметил Денис Гурков, министр промышленности Самарской области. – Самарская область активно вовлекает предприятия в федпроект и уже перевыполнила план 2025 года по количеству участников. Важно, что положительный опыт пилотных проектов компании тиражируют на другие ключевые продуктовые потоки, что в конечном итоге укрепляет экономику региона».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал стратегическую важность федпроекта «Производительность труда» для развития региона, поручая тиражировать успешные практики. Успехи самарских предприятий внесли вклад в общий результат региона: по итогам 2024 года Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге реализации федерального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от реализованных мероприятий федпроекта составил 2,8 млрд рублей.
Пилотный проект на «Сакрет Руссланд» стал частью масштабной работы в регионе. Всего в Самарской области в 2025 году завершено 16 проектов по бережливому производству, еще 8 находятся в работе. Предприятия, заинтересованные в участии в проекте, могут получить информацию на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото: АНО «РЦК Самарской области»

