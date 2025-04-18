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Производители Самарской области приняли участие в международной выставке SobMaExpo 2025

18 апреля 2025 14:57
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За два дня работы выставку посетили более 5 тысяч человек.

В Москве завершилась 12-я Международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой SobMaExpo 2025. Выставка уже много лет является ключевой площадкой для встреч производителей, поставщиков и ритейлеров. В этом году в ней приняли участие более 250 компаний из России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Индии, Китая, Южной Кореи, Сербии и Турции. За два дня работы выставку посетили более 5 тысяч человек.

На коллективном стенде Самарской области, организованном министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, были представлены производители твердой косметической продукции ООО «М9 Фарм», производители функциональных продуктов и БАД ООО «Фуд-Инновация», производители упаковки и хозяйственных товаров ООО «МКС».

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса. Об этом ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Участие в отраслевых выставках – одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на новые рынки и расширения географии поставок своей продукции. Стать участниками таких событий предпринимателям помогает центр «Мой бизнес». В этом году коллективный стенд региона будет представлен и на других отраслевых площадках, и мы приглашаем производителей Самарской области использовать эту возможность и заявлять о себе на всю страну», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Участники презентовали свои новые продукты, узнали о трендах в контрактном производстве, обменялись опытом с ведущими экспертами отрасли, а самое главное - смогли заключить контракты в рамках Саммита RetailConnect и личных переговоров с ритейлерами.

«В составе коллективного стенда региональные производители получают уникальную возможность заявить о себе, выйти на новые рынки, привлечь крупных заказчиков и стратегических партнеров. Именно на выставочных площадках появляются перспективные контракты, расширяется география продаж, а локальные бренды превращаются в лидеров отрасли», – подчеркнул технический директор ООО «М9 Фарм» Николай Дарьин.

В рамках выставки состоялась 10-я Юбилейная Международная Премия PrivateLabelAwardsbySobMa. Самарская компания «Фуд-Инновация» стала лауреатом в 2-ух номинациях премии: лауреат II степени в номинации «Лучший производитель СТМ продовольственных товаров» и лауреат III степени в номинации «Прорыв года».

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России в 2025 году. Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Заполнить заявку на получение услуги можно на сайте.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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