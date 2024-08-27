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Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10%

27 августа 2024 09:34
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Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10%

Производители предлагают ограничить наценку на куриное яйцо не более 10% и исключить возможность торговых сетей брать бонусы за реализованный продукт. Об этом заявили в Росптицесоюзе.

«Росптицесоюз в августе направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо», — пишет РБК.

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен в сравнении с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России, по данным Росстата. Производство куриных яиц в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 миллиарда штук. Но торговая наценка на яйца за семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%, пишет Ура.ру.

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