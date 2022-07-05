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Производитель ореховой пасты из Самарской области успешно развивается в условиях санкций

5 июля 2022 16:55
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производитель ореховой пасты из Самарской области успешно развивается в условиях санкций

В новых экономических реалиях пищевые производства Самарской области продолжают успешно развиваться: расширять продуктовую линейку, увеличивать объемы выпускаемой продукции, осваивать новые направления работы и строить планы по созданию новых производственных площадок.  

Сегодня на федеральном и региональном уровнях действует широкий перечень инструментов поддержки, призванных помочь бизнесу подстроиться к работе в условиях санкционного давления. 

«Мы готовы поддерживать региональный бизнес во всех процессах адаптации к изменившимся запросам рынка. Многие предприниматели сегодня уже перестроили свою работу с поставщиками, начали взаимодействие с партнерами из дружественных стран, некоторые из них приступили к освоению новых направлений деятельности», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Для сохранения стабильной работы и уверенного развития наших предприятий действует целый перечень финансовых, налоговых, регуляторных инструментов поддержки, которые мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, сотрудники регионального центра «Мой бизнес» регулярно посещают местные предприятия, чтобы рассказать о действующих мерах поддержки и в диалоге с руководством подобрать наиболее актуальные инструменты». 

Самарское предприятие по производству ореховой пасты работает на рынке региона с 2020 года. 

«Изначально мы продавали свои продукты в самарских магазинах, а после прохождения акселерационной программы, организованной региональным центром «Мой бизнес», вышли на электронную торговую площадку ОЗОН. Позже мы освоили и работу с маркетплейсом Вайлдберрис», - рассказал руководитель производства арахисовой пасты, предприниматель Игорь Брусянцев

С проектом производства арахисовой пасты предприниматель тогда вышел в финал образовательной программы. «Мы постоянно взаимодействуем с центром «Мой бизнес», обращаемся за услугами, консультируемся по действующим мерам поддержки», - пояснил предприниматель. 

На предприятии сегодня выпускают по 5-6 тонн пасты ежемесячно. Ассортимент продукции насчитывает 18 видов разных паст: «чистых» и с различными добавками: шоколадом, малиной, кусочками измельченных орехов.  

В пасту здесь перерабатывают самые разные орехи: арахис, миндаль, фундук, фисташку. Полезный и вкусный продукт – кокосовая паста – получается из кокосовой стружки, а кунжут становится пастообразной основой для соуса тахини. 

Оборудование для переработки орехов производитель приобрел в Китае, сырье для будущей пасты закупается у российских поставщиков. «Перебоев с поставками нет, партнеры своевременно обеспечивают нас всеми необходимыми ингредиентами для производства паст. Также нет вопросов и с запчастями для оборудования», - отметил Игорь Брусянцев. 

Текущая ситуация, безусловно, повлияла на работу предприятия. Одним из таких факторов стал рост цен на орехи. Но при этом, как отмечает предприниматель, растет и спрос на готовую продукцию. Ореховые пасты любят и дети, и взрослые. А за полезные свойства эта продукция очень популярна у людей, ведущих здоровый образ жизни. 

Сейчас здесь осваивают новое направление работы – производство косметических средств. «Это полное импортозамещение, наш продукт протестирован и способен конкурировать с итальянскими и испанскими аналогами», - поделился планами Игорь Брусянцев. 

В ходе встречи с представителями центра «Мой бизнес» предприниматель обозначил необходимость подбора новой площадки – нынешний производственный корпус не позволяет увеличивать объемы производства под растущий спрос. Консультанты рассказали о действующих в регионе инвестиционных площадках и возможностях, которые они предоставляют бизнесу. «Для расширения производства мы также планируем обращаться за финансовой поддержкой регионального Гарантийного фонда», - поделился планами предприниматель.

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