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Проект бюджета страны на ближайшие три года рассмотрят в Госдуме РФ

2 октября 2024 14:52
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Одно из приоритетных направлений законопроекта — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Правительство России внесло в Госдуму РФ на рассмотрение законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Одно из приоритетных направлений законопроекта — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Так на раздел «Социальная политика» в проекте бюджета заложено в 2025 году – 6,4 трлн рублей, в 2026 году – 7,19 трлн рублей, в 2027 году – 7,24 трлн рублей.

Государство оказывает адресную помощь семьям с детьми. По поручению Президента в стране выстроена целостная система поддержки семей с детьми: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет. Меры социальной поддержки предоставляются по единому стандарту на всей территории страны с помощью «Социального казначейства».

На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено более 4,0 трлн рублей на 2025-2027 годы.

Около 1,7 трлн рублей заложено в бюджет с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года. Учтена и выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тыс. рублей.

Также более 1,7 триллиона рублей заложили в федеральный бюджет на программы улучшения жильных условий семей.

С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

Кроме того, в бюджете предусмотрено 37,5 млрд руб. на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднероссийского.

Напомним, что в Самарской области также действует программа, нацеленная на стимулирование рождаемости. В частности, парам, страдающим бесплодием, бесплатно предоставляется медицинская услуга ЭКО.

Предусмотрено и финансирование по разделу «Образование»: в 2025 году – 1,57 трлн рублей, в 2026 году – 1,68 трлн рублей, в 2027 году – 1,75 трлн рублей. Это средства на бесплатное горячее питание всех школьников с первого по четвертый классы, на строительство и ремонт школ, на создание кампусов мирового уровня и другие цели.

На здравоохранение в 2025 году предусмотрено 1,86 трлн рублей, в 2026 году – 1,86 трлн рублей, в 2027 году – 1,91 трлн рублей. Продолжится финансирование борьбы с онкологическими заболеваниями, модернизация первичного звена здравоохранения, откроют первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, создадут систему дистанционного мониторинга здоровья.

На мероприятия Нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019–2024 годах Нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено почти в 2 раза.

Согласно законопроекту, продолжится финансовая поддержка регионов. На эти цели будет направлено 3,3 трлн рублей ежегодно, в том числе на реализацию национальных проектов – около 1 трлн рублей в год.

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025 году (+ 11,6 % к 2024 году).

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