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Продукция самарского АПК востребована не только в регионе, но и далеко за его пределами

5 января 2022 15:39
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Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области в 2021 году вдвое увеличил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай.

Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области в 2021 году вдвое увеличил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай. ООО «ОйлАгро» (м.р. Сергиевский) является участником мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Росту производства способствовала усовершенствованная конвейерная линия. Полуавтоматическую выдувную машину, превращающую пластиковые заготовки в бутылки, заменили на автоматическую, и теперь за 12-ти часовую смену с конвейера сходит столько же масла, сколько раньше получалось за сутки. Если раньше за смену производили 30 тонн масла, то сейчас – не менее 60 тонн. 

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» продукцию маслопроизводителей Самарской области знают и ценят в Западной Европе, Центральной и Южной Африке и Юго-восточной Азии. Но главное - население Самарской области всегда снабжено свежим подсолнечным маслом. Обеспечение жителей региона продуктами, произведенными и выращенными на территории области, - часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

«Благодаря участию в нацпроекте мы добились того к чему стремились – полной автоматизации линии розлива продукции. Её мощностей достаточно, чтобы разливать все масло, что мы вырабатываем. Предлагаем ассортимент продукции в одно-, трех- и пятилитровой таре. Сейчас спросом пользуется масло в самой большой таре, - рассказывает заместитель директора по производству подсолнечного масла ООО «ОйлАгро» Рафаил Душтуров. – Наше масло широко представлено на рынках, оптовых базах и в магазинах самарского региона. Но не стоим на месте, развиваемся и наладили поставки в ближнее зарубежье - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Недавно начали отправлять продукцию в Афганистан и Китай. Огромную помощь в выходе на экспорт нам оказал РЭЦ. У нас налажено активное сотрудничество и сейчас работаем в направлении Китая и по лицензированию, оформлению документов, поиску клиентов. Это огромная работа, которую самостоятельно предприятие навряд ли сделало бы, а сотрудничество с РЭЦ позволяет делать эти шаги. Надеемся, это поможет экспортировать нашу продукцию в Китай, который сегодня является крупным потребителем российского подсолнечного масла».    

В ближайших планах у «ОйлАгро» производство не менее полезного продукта переработки масла – подсолнечного лецитина, который используется в фармацевтике, пищевой, химической промышленности и косметологии. Новую линию по производству лецитина маслопроизводители планируют запустить в 2022 году.

Всего в 2021 году предприятиями Самарской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» экспортировано сельхозпродукции на сумму свыше 267,7 млн долл. США (по данным на 19 декабря 2021 года). Более 46% из указанного объема составляет экспорт продукции масложировой отрасли. Эти цифры - показатель востребованности и конкурентоспособности продукции АПК Самарской области, профессионализма тружеников села.

Несмотря на сложные погодные условия этого сельскохозяйственного года аграриями полностью обеспечены потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, а также выполнение экспортной составляющей нацпроекта. Всего собрано более 1,9 млн тонн зерна и почти 1 млн тонн подсолнечника. Этих результатов удалось добиться благодаря проведению комплекса агротехнологических работ, увеличению объемов вносимых удобрений, внедрению влаго- и ресурсосберегающих технологий. 

 

Фото:   pixabay

 

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