Продление нацпроекта «Производительность труда» позволит в два раза увеличить число участников

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На встрече с членами Правительства 29 марта 2023 года Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить нацпроект «Производительность труда». Ранее Минэкономразвития представило свои предложения. Среди них: открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Сейчас в нацпроекте могут участвовать обрабатывающие производства, компании из сфер торговли, строительства, транспортно-логистической отрасли, сельского хозяйства.

«Если нацпроект продлят хотя бы к 2030 году, то в рамках продления, предложенного Минэкономразвития, более 11700 компаний смогут получить адресную поддержку и усовершенствовать производство. Обучение у специалистов пройдут почти 200 тысяч работников. Это кадры, которые со временем будут продвигать практики бережливого производства на предприятиях и влиять на рост производительности труда», – отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов. Ранее предложение Минэкономразвития поддержал куратор нацпроекта, Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов и Председатель Правительства Михаил Мишустин.

К концу 2022 года все показатели национального проекта «Производительность труда» были достигнуты. В нем уже участвуют 4,5 тысячи предприятий с общей численностью сотрудников более 1,5 млн.

Нацпроект помогает предприятиям улучшить систему производства товаров, оптимизировать логистику, сбыт продукции. У предприятий, которые прошли через проект в 2019-2021 годы, производительность труда выросла на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром нацпроекта. Благодаря этому прибыль выросла на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект в этот же период.

28 марта на рабочей встрече Президента РФ Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обсуждался ход реализации национальных проектов на территории области. «Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» – доложил Президенту РФ глава региона. По словам Дмитрия Азарова, участие в нацпроектах – главный локомотив для развития области. И результаты Самарской области не раз были позитивно оценены на федеральном уровне.

Участие в национальном проекте «Производительность труда» позволило многим предприятиям Самарской области увеличить свои доходы. На январь 2023 года суммарная выручка предприятий-участников национального проекта увеличилась на 292 млрд руб.

«Бережливыми технологиями на сегодня охвачены производственные процессы на 144 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2160 человек. До конца 2024 года количество предприятий – участников нацпроекта должно вырасти до 169», – прокомментировал заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин.

Оператором национального проекта «Производительность труда» в губернии является Региональный центр компетенций (РЦК), созданный в 2018 году. В марте 2023 г. РЦК успешно прошел сертификацию, доказав возможность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией ФЦК и успешно реализовывать задачи национального проекта «Производительность труда».

«РЦК - команда профессионалов в области инновационных технологий и внедрения новых производственных методологий на предприятиях различных промышленных секторов. Мы уделяем максимум внимания индивидуальному подходу к каждой компании. Работаем в режиме 24/7 и с готовностью находим современные решения для комплексных задач и сложных производственных процессов. Коллектив РЦК помогает совершенствовать бизнес-процессы, увеличивать эффективность и оптимизацию затрат на производстве. Наша миссия - помочь предприятиям достигать повышения производительности труда и создавать качественные продукты высокого уровня», - рассказал о деятельности РЦК его руководитель Константин Серов.