Продажи шоколада в России упали на 15% при росте выручки

По итогам 2025 года россияне купили 231 тыс. тонн шоколадных плиток на общую сумму 292 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию NTech. Рынок показал противоречивую динамику: объем продаж в натуральном выражении сократился на 15%, в то время как выручка выросла на 14%. Спрос на шоколад в штуках падает второй год подряд — в 2024 году снижение составило 6% при росте денежных поступлений на 10%.

Эксперты отмечают, что шоколад перестал быть товаром, который покупают спонтанно. Основная причина — резкое подорожание из-за роста себестоимости. В 2024 году дефицит какао-бобов на мировом рынке привел к ценовому рекорду в 12 000 долларов за тонну. По данным Росстата, средняя цена шоколада в магазинах за год выросла на 28% — с 1124 до 1439 рублей за килограмм.



Помимо дорогого сырья, на бизнес давят расходы на логистику и нехватка сотрудников. В итоге рост рынка в деньгах объясняется лишь инфляцией и переносом всех трат на покупателя, а не реальным ростом производства.



Еще одним фактором стала шринкфляция — уменьшение веса плитки. В NTech отмечают, что вес упаковки снижается на 5% второй год подряд (например, со 100 до 75 граммов). Это помогает сдерживать цены, но рискует отпугнуть лояльных покупателей. Кроме того, производители меняют рецепты: вместо какао-масла используют пальмовое и добавляют больше дешевых начинок. Из-за этого вкус недорогого шоколада (до 100 рублей) портится, и люди переключаются на другие сладости.



На кондитерской фабрике «Волшебница» падение интереса также связывают с модой на здоровый образ жизни. Из-за сахара и высокой калорийности шоколад всё чаще считают вредным продуктом, поэтому часть аудитории выбирает более полезные альтернативы.