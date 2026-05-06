День Победы — главный праздник для 79% самарцев
В России зафиксирован рекордный рост запасов сыра на складах
В Хворостянском районе горели 8 тюков соломы
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
Все «Львята» - уже в Самаре!
В Тольятти полицейские поблагодарили работников магазина, которые пресекли попытку хищения имущества
в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 5,2%
Самара +13 °C, Тольятти +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.34
-0.1
EUR 88.35
0.08
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Продажи шоколада в России упали на 15% при росте выручки

Продажи шоколада в России упали на 15% при росте выручки
По итогам 2025 года россияне купили 231 тыс. тонн шоколадных плиток на общую сумму 292 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию NTech. Рынок показал противоречивую динамику: объем продаж в натуральном выражении сократился на 15%, в то время как выручка выросла на 14%. Спрос на шоколад в штуках падает второй год подряд — в 2024 году снижение составило 6% при росте денежных поступлений на 10%.

Эксперты отмечают, что шоколад перестал быть товаром, который покупают спонтанно. Основная причина — резкое подорожание из-за роста себестоимости. В 2024 году дефицит какао-бобов на мировом рынке привел к ценовому рекорду в 12 000 долларов за тонну. По данным Росстата, средняя цена шоколада в магазинах за год выросла на 28% — с 1124 до 1439 рублей за килограмм.

Помимо дорогого сырья, на бизнес давят расходы на логистику и нехватка сотрудников. В итоге рост рынка в деньгах объясняется лишь инфляцией и переносом всех трат на покупателя, а не реальным ростом производства.

Еще одним фактором стала шринкфляция — уменьшение веса плитки. В NTech отмечают, что вес упаковки снижается на 5% второй год подряд (например, со 100 до 75 граммов). Это помогает сдерживать цены, но рискует отпугнуть лояльных покупателей. Кроме того, производители меняют рецепты: вместо какао-масла используют пальмовое и добавляют больше дешевых начинок. Из-за этого вкус недорогого шоколада (до 100 рублей) портится, и люди переключаются на другие сладости.

На кондитерской фабрике «Волшебница» падение интереса также связывают с модой на здоровый образ жизни. Из-за сахара и высокой калорийности шоколад всё чаще считают вредным продуктом, поэтому часть аудитории выбирает более полезные альтернативы.

В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
