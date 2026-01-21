Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности

В Тольятти компании «ТТС 630», «Платинум» и «Полимет» внедрили инструменты бережливого производства, что позволило существенно повысить операционную эффективность и укрепить конкурентные позиции.

Оптимизация работы предприятий проведена в рамках федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»), который направлен на повышение конкурентоспособности российского промышленного сектора. В Самарской области поддержку бизнесу оказывают региональные органы власти и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Ключевые результаты предприятий-участников:

АО «ТТС 630» (крупнейший переработчик стекла в Поволжье). Оптимизация потока производства двухкамерных стеклопакетов с напылением и внедрение систем 5С, стандартизированной работы и картирования потоков позволили:

— повысить выработку на 39%;

— сократить время протекания процесса на 28%;

— уменьшить объем незавершенного производства на 20%.

Модернизация логистики и внедрение самоходных тележек способствовали росту производственных мощностей.

ООО «Платинум» (сортировка и переработка лома цветных и черных металлов).

Пилотный проект по бережливому производству на приемо-заготовительном участке привел к:

— росту выработки на 41%;

— сокращению времени протекания процесса на 15%;

— уменьшению запасов в потоке на 10%.

Зонирование территории, установка нового оборудования и стандартизация операций минимизировали простои и увеличили пропускную способность.

«Работа по проекту открыла для нас совершенно новые резервы. Оказалось, что ключ к успеху — в организации пространства и процессов. Особенно ценно, что проект дал не просто теорию, а готовые, измеримые инструменты», — отметил руководитель приемо-заготовительного участка ООО «Платинум» Антон Волотов.

ООО «Полимет» (производство материалов для металлургии и машиностроения).

Оптимизация процесса выпуска технологических покрытий. Реорганизация складских пространств и внедрение принципов 5С обеспечили:

— увеличение выработки на 11%;

— снижение времени протекания процесса на 14%;

— сокращение запасов на 12%.

По итогам предприятие нарастило объемы выпуска высокотехнологичной продукции для ключевых отраслей промышленности.

«Системная работа с экспертами РЦК позволила пересмотреть всю логистику внутри производства. Достигнутый результат — это возможность выполнять больше заказов в срок и с неизменно высоким качеством», — подчеркнул начальник производства ООО «Полимет» Евгений Аверкин.

Работа в рамках федерального проекта «Производительность труда» продолжается. В 2026 году в Самарской области запланирован запуск 26 новых проектов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма. Общее количество реализованных с начала программы проектов достигнет 226. Планируется обучение 336 специалистов.

«Повышение производительности труда – это реальный инструмент снижения издержек, повышения качества продукции и усиления конкурентных позиций наших предприятий. Поддержка и тиражирование лучших практик, которые мы видим в Тольятти, – одна из ключевых задач министерства», — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Предприятия региона могут получить подробную информацию о возможностях участия в проекте на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото РЦК. На снимках – «Полимет».