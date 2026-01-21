Я нашел ошибку
Главные новости:
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
В феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности

88
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности

В Тольятти компании «ТТС 630», «Платинум» и «Полимет» внедрили инструменты бережливого производства, что позволило существенно повысить операционную эффективность и укрепить конкурентные позиции.

Оптимизация работы предприятий проведена в рамках  федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»), который  направлен на повышение конкурентоспособности российского промышленного сектора. В Самарской области поддержку бизнесу оказывают региональные органы власти и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Ключевые результаты предприятий-участников:

АО «ТТС 630» (крупнейший переработчик стекла в Поволжье). Оптимизация потока производства двухкамерных стеклопакетов с напылением и внедрение систем 5С, стандартизированной работы и картирования потоков позволили:

   —  повысить выработку на 39%;

   —  сократить время протекания процесса на 28%;

   —  уменьшить объем незавершенного производства на 20%.

Модернизация логистики и внедрение самоходных тележек способствовали росту производственных мощностей.

ООО «Платинум» (сортировка и переработка лома цветных и черных металлов).

 Пилотный проект по бережливому производству на приемо-заготовительном участке привел к:

    —  росту выработки на 41%;

    —  сокращению времени протекания процесса на 15%;

    —  уменьшению запасов в потоке на 10%.

    Зонирование территории, установка нового оборудования и стандартизация операций минимизировали простои и увеличили пропускную способность.

«Работа по проекту открыла для нас совершенно новые резервы. Оказалось, что ключ к успеху — в организации пространства и процессов. Особенно ценно, что проект дал не просто теорию, а готовые, измеримые инструменты», — отметил руководитель приемо-заготовительного участка ООО «Платинум» Антон Волотов.

ООО «Полимет» (производство материалов для металлургии и машиностроения).

 Оптимизация процесса выпуска технологических покрытий. Реорганизация складских пространств и внедрение принципов 5С обеспечили:

    —   увеличение выработки на 11%;

    —   снижение времени протекания процесса на 14%;

    —   сокращение запасов на 12%.

   По итогам предприятие нарастило объемы выпуска высокотехнологичной продукции для ключевых отраслей промышленности.

«Системная работа с экспертами РЦК позволила пересмотреть всю логистику внутри производства. Достигнутый результат — это возможность выполнять больше заказов в срок и с неизменно высоким качеством», — подчеркнул начальник производства ООО «Полимет» Евгений Аверкин.

Работа в рамках федерального проекта «Производительность труда» продолжается. В 2026 году в Самарской области запланирован запуск 26 новых проектов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма. Общее количество реализованных с начала программы проектов достигнет 226. Планируется обучение 336 специалистов.

«Повышение производительности труда – это реальный инструмент снижения издержек, повышения качества продукции и усиления конкурентных позиций наших предприятий. Поддержка и тиражирование лучших практик, которые мы видим в Тольятти, – одна из ключевых задач министерства», — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Предприятия региона могут получить подробную информацию о возможностях участия в проекте на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото РЦК. На снимках – «Полимет».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
51
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
121
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
164
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
445
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
397
Весь список