В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
Как выбрать украшение, которое никогда не выйдет из моды

Ювелирные украшения значительно реже подвержены эффекту fast fashion, чем одежда: большинство стилистик и форм сохраняют актуальность годами и даже десятилетиями. Об этом рассказала директор управления категорийного менеджмента SOKOLOV Таисия Изнова.


По словам эксперта, при выборе украшения важно рассматривать покупку как долгосрочную инвестицию в собственный стиль, а не как реакцию на текущие тренды.
«Ключевая ошибка – выбирать украшения, которые выглядят устаревшими уже в момент покупки, или те, которые не вписываются в личный ювелирный гардероб», – отмечает Изнова.


Наиболее устойчивыми к смене моды остаются украшения с бриллиантами. Они практически не выходят из актуальной повестки и могут передаваться по наследству. При этом развитие технологий позволило сделать крупные камни более доступными за счет выращенных бриллиантов, что изменило восприятие классики и расширило возможности для повседневного ношения.


В числе «вечных» материалов эксперт также называет жемчуг. Несмотря на периодические всплески интереса, он остается актуальным уже несколько столетий. Среди форм, не привязанных к конкретному сезону, – символичные мотивы, такие как звезды и клеверы.


При покупке украшения Изнова рекомендует задать себе два вопроса: насколько в нем комфортно и насколько оно сочетается с повседневной одеждой. Как правило, неудобные или сложные в стилизации украшения не используются регулярно и быстро теряют ценность для владельца.


К универсальным решениям эксперт относит серьги с одним центральным камнем, серьги-хаггисы, минималистичные кольца-дорожки, а также тонкие цепочки разной длины. Такие украшения легко комбинируются между собой и подходят для большинства стилей. Отдельно отмечается практичность колье и кулонов, которые не мешают в повседневной активности и при этом остаются заметным акцентом образа.


Говоря о трендах, Изнова подчеркивает, что не все из них рассчитаны на длительное использование. Так, браслеты на предплечье эксперт называет ярким, но краткосрочным трендом 2025 года. Акцентные жемчужные чокеры могут сохранять актуальность дольше, однако требуют продуманного стайлинга. Даже ставшие базовыми каффы могут остаться невостребованными, если они не сочетаются с привычным образом жизни.
По словам эксперта, большинство современных трендов изначально предполагают сочетание с классическими украшениями. Несколько проколов, акцентные браслеты или чокеры, как правило, органично дополняют лаконичные пуссеты, тонкие цепочки и минималистичные подвески.


Идеальный ювелирный гардероб, отмечает Изнова, формируется поэтапно. Начинать стоит с базовых украшений с бриллиантами, затем дополнять коллекцию универсальными изделиями без камней и лишь после этого – нарядными, коктейльными украшениями для особых случаев. Такой подход позволяет собрать набор, который не теряет актуальности и остается функциональным на протяжении многих лет.

