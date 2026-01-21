в Самарской области сельчане выступили против нефтедобычи вблизи их домов

Жители одного из сел Красноярского района Самарской области написали открытое письмо губернатору. Около тысячи человек требуют, чтобы власти запретили добычу нефти рядом с их домами.

Большая Раковка находится примерно в часе езды от столицы 63-го региона и относится к Красноярскому району. 11 января селяне неожиданно узнали, что рядом с ними хотят пробурить десять нефтяных скважин.

Местные собрали инициативную группу и подготовили обращение на имя губернатора Самарской области. Подписали 897 человек — более половины населения Большой Раковки, где проживает около 1,6 тысячи жителей. Поддержали и около 200 человек из соседних поселений.

«Чистота воздуха удивляет: согласно замерам, содержание вредных веществ в нем ниже ПДК в несколько раз. На нашей земле много рек, родников, в Русской Селитьбе есть святой источник в честь Владимирской Божьей Матери, который является местом паломничества православных и взят под государственную охрану», — говорится в документе.

Есть там и множество уникальных растений и животных, уверяют селяне. Готовы привести внушительный список редких и краснокнижных обитателей. Боятся и загрязнения питьевой воды, сообщает депутат Дмитрий Асеев.

При этом жители со ссылкой на экспертов признают: запасы нефти-то есть, но незначительные. Зато потенциальный ущерб природе может быть серьезным — в частности, из-за близости предполагаемых работ к горе Лысой.

«Просим остановить строительство и сберечь нашу чистую землю для наших с Вами детей и внуков. В наш адрес уже начинают поступать обвинения в том, что мы действуем непатриотично, препятствуя добычи нефти в наше время. Нам горько слышать эти упреки: многие мужчины наших сел ушли добровольцами на СВО, есть погибшие, которые наверняка мечтали, чтобы дети и внуки, которых они ушли защищать, росли и развивались в благоприятной среде», — сказано в документе.

19 января журналист «МК в Самаре» связался с представительницей инициативной группы селян Дарьей Марченко.

«Проект по бурению на общественных обсуждениях нам полностью не показали. Только некоторые тома. А вот познакомиться с проектом до общественных обсуждений возможности не было, как это положено по закону. Представители компании-подрядчика, которые уже на месте работают, говорят, что начнут бурить с 25 января», — уточнила она.

Пока жители Большой Раковки все еще надеются, что нефтедобыча обойдет их стороной. Также ожидают реакции со стороны руководства губернии.