Четыре команды-победителя городского турнира «Золотая шайба» определены в Самаре

20 января в Самаре завершился городской этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба».

По итогам соревновательных дней объявлены победители: в возрастной категории 2009-2010 г.р. им стала команда «Чайка 1», а в трех остальных (2011-2012, 2013-2014 и 2015-2016 г.р.) победу одержали спортсмены разных возрастов «Титана».

Команды, ставшие победителями и призерами в каждой возрастной группе, награждены соответствующими медалями, дипломами и кубками. Далее они будут участвовать в областном, а в случае победы – и во всероссийских этапах турнира по хоккею «Золотая шайба».

Фото предоставлено горадминистрацией