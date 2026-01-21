В Самаре предприниматели незаконно выкидывали мусор на контейнерную площадку

Некоторые предприниматели в Самаре, к сожалению, решили, что могут экономить на мусоровывозе за счет обычных жителей. Вместо того чтобы заключать договоры с мусоровывозящими компаниями, они просто подбрасывают свой мусор к контейнерной площадке. Соответствующее видео разместила горадминистрация в своем телеграм-канале.

Граждане не обязаны оплачивать безответственность предпринимателей. Мы никогда не избавим город от мусора, если для некоторых подобное – норма.

По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.