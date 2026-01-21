Соцфонд: индексация выплат и пособий в феврале пройдет автоматически

Социальный фонд России с 1 февраля 2026 года автоматически проиндексирует на 5,6% большинство федеральных выплат и пособий. Индексация затронет более десятка видов социальной поддержки, получателям не потребуется подавать дополнительные заявления, сообщили в СФ.

«Социальный фонд автоматически повысит все назначенные выплаты, которые подлежат индексации со следующего месяца, и перечислит их в новых размерах. Россиянам не нужно будет никуда обращаться для этого или подавать заявление», — говорится на официальном сайте. Отмечается, что размер повышения составит 5,6%, пишет Ура.ру.