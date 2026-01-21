Соцфонд: индексация выплат и пособий в феврале пройдет автоматически

Социальный фонд России с 1 февраля 2026 года автоматически проиндексирует на 5,6% большинство федеральных выплат и пособий. Индексация затронет более десятка видов социальной поддержки, получателям не потребуется подавать дополнительные заявления, сообщили в СФ.
«Социальный фонд автоматически повысит все назначенные выплаты, которые подлежат индексации со следующего месяца, и перечислит их в новых размерах. Россиянам не нужно будет никуда обращаться для этого или подавать заявление», — говорится на официальном сайте. Отмечается, что размер повышения составит 5,6%, пишет Ура.ру.
- Выплаты льготникам: ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других федеральных льготников.
- Материнский капитал: для семей, еще не использовавших средства, сумма увеличится до 728,5 тыс. рублей (прирост более 38 тыс. руб.). Повышенный капитал на второго ребёнка достигнет 962,5 тыс. рублей (рост 51 тыс. руб.).
- Пособия семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребёнка составит 28,5 тыс. рублей. При усыновлении ребёнка-инвалида или ребёнка старше 8 лет семьи получат более 217 тыс. рублей.
- Набор социальных услуг (НСУ): денежная компенсация за отказ от «натуральных» льгот (лекарства, путевки, проезд) увеличится до 1,8 тыс. рублей.
- Страховые выплаты по профзаболеваниям и травмам: максимальные выплаты пострадавшим на производстве также будут пересчитаны в сторону увеличения. Так, максимальный размер единовременной выплаты из-за травмы на производстве составит 163,6 тысячи, а максимальная служба больничного в связи с такой травмой — 503 тысячи, а предельное пособие при утрате работоспособности — 125,8 тысячи в месяц.