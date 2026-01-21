Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
В Тольятти таможенники обнаружили более  52 тысяч пачек нелегальных сигарет
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Самарцев приглашают в СОУНБ на встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Соцфонд: индексация выплат и пособий в феврале пройдет автоматически

165
Социальный фонд России с 1 февраля 2026 года автоматически проиндексирует на 5,6% большинство федеральных выплат и пособий. Индексация затронет более десятка видов социальной поддержки, получателям не потребуется подавать дополнительные заявления, сообщили в СФ.

«Социальный фонд автоматически повысит все назначенные выплаты, которые подлежат индексации со следующего месяца, и перечислит их в новых размерах. Россиянам не нужно будет никуда обращаться для этого или подавать заявление», — говорится на официальном сайте. Отмечается, что размер повышения составит 5,6%, пишет Ура.ру. 

  • Выплаты льготникам: ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других федеральных льготников.
  • Материнский капитал: для семей, еще не использовавших средства, сумма увеличится до 728,5 тыс. рублей (прирост более 38 тыс. руб.). Повышенный капитал на второго ребёнка достигнет 962,5 тыс. рублей (рост 51 тыс. руб.).
  • Пособия семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребёнка составит 28,5 тыс. рублей. При усыновлении ребёнка-инвалида или ребёнка старше 8 лет семьи получат более 217 тыс. рублей.
  • Набор социальных услуг (НСУ): денежная компенсация за отказ от «натуральных» льгот (лекарства, путевки, проезд) увеличится до 1,8 тыс. рублей.
  • Страховые выплаты по профзаболеваниям и травмам: максимальные выплаты пострадавшим на производстве также будут пересчитаны в сторону увеличения. Так, максимальный размер единовременной выплаты из-за травмы на производстве составит 163,6 тысячи, а максимальная служба больничного в связи с такой травмой — 503 тысячи, а предельное пособие при утрате работоспособности — 125,8 тысячи в месяц.

Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
164
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
206
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
201
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
458
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
411
