В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Самарцев приглашают в СОУНБ на встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
«Я – звездовоз, или Неправильный еврей» – книга с таким провокационным названием совсем недавно вышла из-под пера нашего земляка из Тольятти Владимира Меерсона – знаменитого импресарио, работавшего с Демисом Руссосом, Муслимом Магомаевым, Александром Ширвиндтом, группой «Modern Talking» и звездами эстрады. Узнать об этой книге самарцы смогут уже в воскресенье, 25 января: её автор проведёт встречу с читателями в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Владимир Меерсон – один из тех людей, кто стоял у истоков российского шоу-бизнеса. Организацией концертов он начал заниматься ещё во время перестройки, приступив к работе в Молодёжном центре ВАЗа. При его участии это место быстро стало одной из лучших концертных площадок страны. А в 1992 году Владимир Рахмиэльевич вместе с Ильей Фирсановым основали концертное агентство «Мемфис». Оно продолжает свою деятельность и сейчас, спустя десятилетия, по-прежнему даря тысячам жителей губернии радость от встречи с любимыми артистами и исполнителями.

В своей автобиографической книге Владимир Меерсон ярко и хлёстко рассказывает о большом творческом пути профессионала, который открывает для публики новые и старые «звёзды» и знакомит признанных деятелей сцены со столицей отечественного автопрома. Живое общение с автором, безграничное пространство для тёплых воспоминаний, дружеские приветствия и подлинно звёздные истории – вот что ожидает гостей на предстоящей встрече. Приятным дополнением к вечеру станет выступление тольяттинских вокалистов – участницы шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!» Нины Ведениной-Меерсон и её ученика, участника шоу «Ты супер!» Николая Белоусова.

25 января в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

16+

Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
