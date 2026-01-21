В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном

«Я – звездовоз, или Неправильный еврей» – книга с таким провокационным названием совсем недавно вышла из-под пера нашего земляка из Тольятти Владимира Меерсона – знаменитого импресарио, работавшего с Демисом Руссосом, Муслимом Магомаевым, Александром Ширвиндтом, группой «Modern Talking» и звездами эстрады. Узнать об этой книге самарцы смогут уже в воскресенье, 25 января: её автор проведёт встречу с читателями в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Владимир Меерсон – один из тех людей, кто стоял у истоков российского шоу-бизнеса. Организацией концертов он начал заниматься ещё во время перестройки, приступив к работе в Молодёжном центре ВАЗа. При его участии это место быстро стало одной из лучших концертных площадок страны. А в 1992 году Владимир Рахмиэльевич вместе с Ильей Фирсановым основали концертное агентство «Мемфис». Оно продолжает свою деятельность и сейчас, спустя десятилетия, по-прежнему даря тысячам жителей губернии радость от встречи с любимыми артистами и исполнителями.

В своей автобиографической книге Владимир Меерсон ярко и хлёстко рассказывает о большом творческом пути профессионала, который открывает для публики новые и старые «звёзды» и знакомит признанных деятелей сцены со столицей отечественного автопрома. Живое общение с автором, безграничное пространство для тёплых воспоминаний, дружеские приветствия и подлинно звёздные истории – вот что ожидает гостей на предстоящей встрече. Приятным дополнением к вечеру станет выступление тольяттинских вокалистов – участницы шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!» Нины Ведениной-Меерсон и её ученика, участника шоу «Ты супер!» Николая Белоусова.

25 января в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

16+