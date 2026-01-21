Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
В Тольятти таможенники обнаружили более  52 тысяч пачек нелегальных сигарет
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Самарцев приглашают в СОУНБ на встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с представителями ветеранских общественных организаций

171
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с представителями ветеранских общественных организаций

Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями ряда общественных организаций. Основной вопрос – анализ работы по реализации существующих мер поддержки участников СВО и их семей, а также возможности ее расширения.

Во встрече приняли участие член Общественной палаты РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин, Герой Российской Федерации, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игорь Станкевич, Герой Российской Федерации, врип главы г.о. Новокуйбышевск Максим Девятов, глава муниципального района Волжский Самарской области Александр Шарков, представители областного правительства.

«У нас сегодня важное обсуждение, мы посмотрим на то, каким образом строится работа по обеспечению мерами поддержки членов семей участников СВО и непосредственно наших ребят-героев, – обозначил повестку губернатор. – У нас работает соответствующая Ассоциация ветеранов СВО, в нее входит более 400 ветеранов. На базе Ассоциации был создан центр «Сердце воина», который оказывает и психологическую, и кадровую поддержку вернувшимся ветеранам, а также членам их семей. В целом в регионе – более 47 мер поддержки, мы вводим новые. Сегодня необходимо понять, достаточна ли поддержка, которую мы уже оказываем, какие есть новые практики, которые могли бы работать в Самарской области для наших ребят».

Поддержка участников СВО и их близких в регионе осуществляется как на региональном, так и местном уровнях, в сотрудничестве с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», воинскими частями, центрами занятости, медицинскими учреждениями, общественными организациями. Действует проект «Сердце воина», развивается Центр отдыха и реабилитации для бойцов и их близких на турбазе «Родничок».

Продолжается региональная образовательная программа для участников СВО «Школа героев», созданная по инициативе губернатора как продолжение президентской программы «Время героев» и нацеленная на формирование резерва управленцев из числа ветеранов СВО.

Во взаимодействии со спортивными организациями ведется реабилитация и социализация бойцов через их вовлечение в адаптивный спорт. Ветераны демонстрируют успехи в следж-хоккее, фиджитал-спорте, метании ножей, плавании, фехтовании, футболе, дартс.

Региональный центр «Мой бизнес» и инфраструктура поддержки предпринимательства Самарской области оказывают сопровождение участникам СВО и членам их семей, планирующим начать свое дело и уже развивающим бизнес. Разработана комплексная программа «СВОе Дело. Самарская область».

Участники встречи обсудили организационные вопросы, то, в чем Ассоциации ветеранов СВО нужно содействие со стороны правительства региона и других ветеранских организаций.

Также определили ключевые аспекты более эффективного решения задач по поддержке ветеранов СВО и их семей, в том числе улучшения коммуникации на региональном и муниципальном уровнях. Через месяц состоится следующая встреча главы региона с общественниками и ветеранами, чтобы подробно рассмотреть выработанные за это время новые конкретные предложения.

«Пообщайтесь с ветеранами СВО из городов и районов области, выслушайте их мнения и предложения. Мы все ждем возвращения наших героев-защитников с победой, им понадобится еще больше поддержки с нашей стороны, и мы не можем их подвести», – поручил губернатор.

