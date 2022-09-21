Правительство СО представило в Совет Федерации предложения по дополнительным мерам господдержки автомобильной отрасли

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20 сентября 2022 года председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием автомобильной промышленности Российской Федерации и перспективами отрасли.

Самарскую область по поручению Дмитрия Азарова представил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он принял участие в работе комитета по видеосвязи.



Основное внимание участники совещания уделили вопросам развития АО «АВТОВАЗ» – градообразующего предприятия моногорода Тольятти и крупнейшего трудового коллектива Самарского региона. Предприятие обеспечивает занятость более 32 тысяч жителей Самарской области. Кроме того, с деятельностью автозавода связано около 200 предприятий-смежников различных отраслей экономики с общей численностью сотрудников около 23 тысяч человек.

В условиях современных экономических и геополитических вызовов важной задачей федерального и регионального Правительства стало обеспечение стабильной работы предприятия, непрерывности производства автомобилей текущего модельного ряда и занятости персонала.



Напомним, что в апреле текущего года Правительством Самарской области проведено совещание с более чем 90 предприятиями автокомпонентной отрасли, от которых были получены предложения о поддержке автопрома. На сегодня большинство предложений поддержаны при участии федеральных и региональных органов власти. Среди этих мер - продление срока обеспечения временной занятости для системообразующих организаций федерального уровня с 3 до 6 месяцев, отсрочка платежей промышленных предприятий от уплаты страховых взносов во время вынужденных простоев в связи с отсутствием необходимых для производства комплектующих, сырья, материалов, запуск мер стимулирования спроса на новые автомобили. В настоящее время Правительство Самарской области активно включилось в организацию мероприятий по набору дополнительного персонала в количестве 4,5 тысяч человек, который потребуется АО «АВТОВАЗ» для обеспечения планов по увеличению объемов производства уже в 2023 году.



Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил Совету Федерации ряд предложений по дополнительным мерам господдержки отрасли, выработанных регионом совместно с Кластером автомобильной промышленности. В начале выступления он поблагодарил Совет Федерации и Министерство промышленности и торговли России за постоянное внимание, оказываемое вопросу поддержки отечественного автопрома. Он выразил уверенность, что реализация прозвучавших на совещании предложений по расширению программы льготного кредитования, взаимосвязи мер господдержки с уровнем локализации производства окажет положительное влияние на развитие отрасли.



«Автомобилестроение – это ключевая отрасль экономики региона. АВТОВАЗ отгружает около 17% от всего объема промышленной продукции региона, вклад завода и его поставщиков во внутренний региональный продукт Самарской области составляет около 10%. При этом мы помним, что от деятельности автозавода зависит благополучие порядка 250 тысяч жителей Самарской области – сотрудников предприятия и членов их семей», – отметил Виктор Кудряшов.



Председатель Правительства Самарской области отметил проблему, связанную с производителями автокомпонентов: «С учетом значительного снижения объемов производства на АВТОВАЗе и соответствующего падения выручки у поставщиков автокомпонентов были окончательно «вымыты» собственные и заемные оборотные средства. Предприятия остро нуждаются в льготных кредитах».

Правительство Самарского региона предложило внедрить механизм долгосрочного льготного беззалогового кредитования производителей комплектующих по ставке 1-2% годовых. В соответствии с предложенным механизмом заемные средства могут быть направлены на рефинансирование накопившихся из-за длительных простоев задолженностей по ранее привлеченным заемным средствам, на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели, а также на приобретение юридических лиц или отдельных активов поставщиков, имеющих планы по закрытию своей деятельности в России.

Также Виктор Кудряшов предложил продлить мораторий на банкротство предприятий – производителей автокомпонентов дополнительно на два года.



В июне текущего года утверждено постановление Правительства Российской Федерации о субсидировании проектов локализации компонентов в размере привлеченных займов. Правительством Самарской области предлагается уточнить условия оказания этой меры поддержки с учетом необходимости ускоренной локализации автокомпонентов, а именно: расширить перечень субсидируемых расходов по проектам локализации, предусмотрев финансирование приобретения оснастки, испытаний продукции, подготовку персонала; исключить требование по наличию не менее двух потребителей в рамках проекта; установить в качестве основного обеспечения займа Фонда развития промышленности приобретаемое в рамках проекта оборудование или гарантию государственного института развития.

Кроме того, предлагается для поддержки предприятий отрасли внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации о промышленной ипотеке, распространив его действие не только на приобретение действующих зданий, но и на строительство новых зданий.



«Одним из важных и эффективных мер поддержки отечественного автопрома, способствующих ускорению локализации, мы считаем создание условий для размещения новых производств автокомпонентов на площадках с преференциальными налоговыми режимами. Одна из таких площадок находится буквально через дорогу от АВТОВАЗа – это Особая экономическая зона «Тольятти», которая была создана в 2010 году по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня здесь работают более 30 резидентов, в том числе 12 производителей автокомплектующих. Строительство транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории ОЭЗ «Тольятти» осуществляется в три очереди. В настоящее время полностью обеспечены инфраструктурой территории первой и второй очереди, и Правительством региона уже подготовлен проект расширения инфраструктуры 3-й очереди ОЭЗ «Тольятти». Мы работаем с федеральными органами исполнительной власти по привлечению необходимых финансовых ресурсов», – сообщил Виктор Кудряшов.

Локализация производства автокомпонентов – одна из приоритетных на сегодня задач в развитии отечественной автомобильной промышленности. Ее решению, в том числе, может способствовать реализация предложений, озвученных Правительством Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО