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Правительство Самарской области укрепляет сотрудничество с «Тольяттиазотом»

19 июня 2025 14:43
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Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей.

В четверг, 19 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров АО «Тольяттиазот» Димитрий Татьянин подписали соглашение о сотрудничестве. Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей.

Заключенное соглашение стало дополнительным к уже действующему документу о сотрудничестве, заключенному Правительством Самарской области и компанией в 2022 году. Стороны совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы, способствующих комплексному развитию региона.

Дополнительным соглашением определены новые принципы сотрудничества в реализации крупных проектов до 2030 года. Одним из проектов станет строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2500 тонн в сутки.

«Тольяттиазот» – один из лидеров химической промышленности России, крупный экспортер и стратегический партнер Самарской области. Подписание соглашения – это не просто новый инвестиционный этап, а стратегически важное решение для развития региона и всей страны, – подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Предприятие планирует направить более 80 млрд рублей на развитие производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Благодаря этому предприятие сможет увеличить мощность производства карбамида на 800 тыс. тонн в год. Новый проект по производству карбамида станет еще одним звеном в цепочке глубокой переработки сырья и выпуску высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы со стороны Правительства гарантируем всестороннюю поддержку как проекту, так и компании».

Председатель совета директоров АО «ТОАЗ» Димитрий Татьянин отметил, что подписанный документ будет способствовать укреплению и развитию давно сложившихся партнерских отношений с Правительством Самарской области.

«Компания всегда чувствуют поддержку региона, и это является хорошей мотивацией для нас. В планах предприятия – реализация ряда проектов, соответствующих наилучшим современным технологиям, через масштабные инвестиции, – сказал Димитрий Татьянин. – Это обеспечит укрепление лидерских позиций ТОАЗа в химической отрасли страны, необходимый уровень промышленной и экологической безопасности предприятия. Кроме того, это будет способствовать увеличению налоговых отчислений в консолидированный бюджет Самарской области и вклада предприятия в социально-экономическое развитие региона».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара Тольятти

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