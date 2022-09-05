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Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки

5 сентября 2022 13:49
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Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки

Правительство России запускает промышленную ипотеку. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Стенограмма встречи опубликована на сайте кабмина.

«По поручению Президента Правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности — это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено», — сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что российские компании смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. По словам Мишустина, данная инициатива призвана помочь предприятиям оптимизировать расходы на такую затратную часть сметы, как покупка новых помещений.

Заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснил, что кредит будет выдаваться промышленным организациям по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет. Верхняя планка кредита будет составлять 500 млн руб.

«При этом для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3%. Их реестр согласно разработанным, абсолютно прозрачным критериям формирует Минэкономразвития», — добавил Мантуров.

Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. В июле на выставке «Иннопром-2022» Мишустин заявил, что правительство намерено запустить промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки. Инициативу премьер поручил проработать Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития, пишут Ведомости.

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