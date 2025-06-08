поставщики России могут отказаться от упаковок на десяток яиц

196

Поставщики в России могут отказаться от использования упаковок на десяток яиц из-за исков московской компании «Айкю-Пак», получивший на них патент, пишет Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, «Айкю-Пак» уже потребовала от Окской птицефабрики 2,5 млн рублей и отказа от дальнейшего использования тары для 10 яиц.

Суд взыскал средства, но без запрета на использование упаковки.

При этом представитель «Айкю-Пак» заявил о подготовке компанией новых исков.

В Окской птицефабрике подтвердили инцидент и не исключили возможного отказа от лотков на 10 яиц, пишет РТ.