Почти половина россиян готова переселиться в частные дома

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47% россиян готовы переехать в частный дом с использованием ипотеки. Менять жилищные условия в ближайший год планируют более 30% россиян. Такие данные получены по итогам опроса «АльфаСтрахование».

Участники исследования отметили, что приобретать жилье планируют по одной из ипотечных программ. Так ответили 72% опрошенных. Всего 5% намерены продать имеющуюся квартиру или дом, использовать накопления и таким образом улучшить жилищные условия.

Покупать квартиру большей площади планируют 51%. 30% намерены переехать в дом. При этом 47% респондентов готовы были бы переехать в дом, если бы были выгодные условия ипотечной программы.

62% покупать новое жилье будут с использованием первоначального капитала. 18% берут ссуду на работе, чтобы минимизировать переплату. 9% занимают часть средств у друзей или родственников.

Уже оформляли ранее ипотеку 17% респондентов. 35% выплатили ее досрочно. 22% в настоящий момент выплачивают ипотечный кредит и планируют погасить его с опережением срока.

При этом средняя стоимость ипотеки составляет у опрошенных 4-7 млн руб. на текущий момент. На старте покупки средний размер кредита составлял 10-12 млн руб.

37% использовали программу «Семейной ипотеки», еще 28% – «Льготной ипотеки». 7% опрошенных взяли ипотеку в течение последнего года по программе «IT-ипотеки».

Оформлять ипотечное страхование планируют 70% участников исследования. 28% отметили, что это обязательное требование банка. 33% сообщили, что даже если бы такого требования не было, это гарантирует спокойствие в том случае, если возникнут трудности с выплатами.

В опросе приняли участие 1197 человек.