В России выдали первый веганский сертификат на алкоголь

В России сертифицировали первый веганский алкоголь. Об этом 18 февраля сообщили в Роскачестве.

«Орган по сертификации «Роскачество – Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус», — приводит сообщение ТАСС.

Производитель подтвердил соответствие продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства и исключает наличие примесей животных компонентов даже на молекулярном уровне.

«Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования», — добавили в Роскачестве.

Отмечается, что сертификат получило предприятие из Республики Башкортостан — АО «Башспиртпром», пишут "Известия".