Самара примет первенство Поволжья по банному мастерству

21 февраля в центре здоровья и отдыха «Самарские термы» состоится открытое первенство Поволжья по коллективному парению в рамках чемпионата России. Событие объединит профессиональных пармастеров и поклонников банной культуры из разных городов страны и станет заметной вехой в развитии традиций русской бани в Поволжье.

Первенство обещает стать одним из самых ярких мероприятий зимнего сезона как для специалистов отрасли, так и для ценителей банного отдыха. С самого утра пространство комплекса наполнится ароматами трав и эфирных масел, мягким густым паром и атмосферой настоящего праздника. Участники продемонстрируют мастерство работы с паром, владение банным инвентарем, умение управлять температурным режимом и создавать комфортную и безопасную обстановку для гостей. Каждое выступление станет мини-спектаклем, где зрители смогут не только наблюдать, но и принимать активное участие.

С 11:45 до 19:30 в пяти парных комплекса пройдет 50 коллективных парений, в течение дня выступят 25 пармастеров со всей России. Каждая из пяти парных станет отдельной сценой, на которой мастера представят собственные техники и авторские программы. Гости смогут проголосовать за понравившихся участников и стать частью большого банного праздника.

Организаторы позаботились и о семейном формате мероприятия. В течение дня будет работать детская игровая комната, бесплатно доступная для всех желающих. Родители смогут спокойно посещать парения, пока дети играют под присмотром персонала. Также для гостей организуют турнир по дартсу и зимние игры, выступление фокусника и кавер группы, пишет 63.ру.