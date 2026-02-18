Самара примет первенство Поволжья по банному мастерству

Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.74
0.12
EUR 90.87
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара примет первенство Поволжья по банному мастерству

214
Самара примет первенство Поволжья по банному мастерству

21 февраля в центре здоровья и отдыха «Самарские термы» состоится открытое первенство Поволжья по коллективному парению в рамках чемпионата России. Событие объединит профессиональных пармастеров и поклонников банной культуры из разных городов страны и станет заметной вехой в развитии традиций русской бани в Поволжье.

Первенство обещает стать одним из самых ярких мероприятий зимнего сезона как для специалистов отрасли, так и для ценителей банного отдыха. С самого утра пространство комплекса наполнится ароматами трав и эфирных масел, мягким густым паром и атмосферой настоящего праздника. Участники продемонстрируют мастерство работы с паром, владение банным инвентарем, умение управлять температурным режимом и создавать комфортную и безопасную обстановку для гостей. Каждое выступление станет мини-спектаклем, где зрители смогут не только наблюдать, но и принимать активное участие.

С 11:45 до 19:30 в пяти парных комплекса пройдет 50 коллективных парений, в течение дня выступят 25 пармастеров со всей России. Каждая из пяти парных станет отдельной сценой, на которой мастера представят собственные техники и авторские программы. Гости смогут проголосовать за понравившихся участников и стать частью большого банного праздника. 

Организаторы позаботились и о семейном формате мероприятия. В течение дня будет работать детская игровая комната, бесплатно доступная для всех желающих. Родители смогут спокойно посещать парения, пока дети играют под присмотром персонала. Также для гостей организуют турнир по дартсу и зимние игры, выступление фокусника и кавер группы, пишет 63.ру. 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
929
Весь список