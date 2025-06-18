Почти 100 млрд рублей инвестировал бизнес в экономику Самарской области в первом квартале

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За первый квартал 2025 года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд рублей, на 9,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

«Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», — отмечал ранее губернатор.

Более 40% всего объема инвестиций в первом квартале направлено в обрабатывающие производства. Вложения в эту отрасль увеличились на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Мы отмечаем существенное ускорение инвестиционной активности в сфере производства электрического оборудования, автотранспортных средств, а также в металлургии, строительстве, торговле. Активно в свое развитие инвестирует малый и средний бизнес — их вложения выросли на 21,5%, — перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Наша команда во главе с губернатором системно подходит к улучшению инвестиционного климата и особое внимание здесь — сокращению сроков получения разрешений на строительство, ввода объектов в эксплуатацию, подключения предприятий к инженерным сетям. Работаем над оптимизацией и прозрачностью процедур совместно со всеми участниками процесса».

С начала 2025 года в регионе введены в эксплуатацию 14 инвестпроектов в самых разных отраслях: пищепром, металлургия, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, производство медицинских изделий, сфера логистики и торговля, гостиничный бизнес и туризм.

Напомним, за 2024 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году. В прошлом году в свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Более трети всего объема инвестиций направлены в обрабатывающие производства. Всего в регионе в различной стадии реализации находятся свыше 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.