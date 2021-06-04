ПМЭФ: подписано соглашение между Минпромом РФ, правительством Самарской области и АО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара»

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В Самарской области на базе Электрощит Самара создадут лабораторию для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Соответствующее соглашение было подписано 4 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который проходит со 2 по 5 июня.

В торжественной церемонии подписания трехстороннего соглашения участвовал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин со стороны Электрощит Самара.

В рамках соглашения в Самарской области создадут лабораторию для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам МЭК. Создание лаборатории в Самарской области станет пилотным проектом в Российской Федерации в сфере сертификации электротехнической продукции.

Система сертификации Международной электротехнической комиссии принята в большинстве зарубежных стран. В настоящее время ряд государств (Украина, Казахстан, Киргизия и другие), которые закупают оборудование российского производства, изготовленное по нормативам межгосударственного стандарта, переходят к стандартам МЭК. В РФ уже есть производители, выпускающие продукцию по стандартам Международной электротехнической комиссии. Но при этом у нас в стране нет лаборатории, которая проводит соответствующую аккредитацию. Это негативно отражается на объеме экспорта электротехнической продукции российского производства и может стать причиной потери доли на зарубежных рынках.

Подписание трехстороннего соглашения между Министерством промышленности РФ, Правительством Самарской области и предприятием Электрощит Самара будет способствовать развитию несырьевого экспорта электротехнической продукции с учетом требований международных стандартов качества, а также позволит поддержать устойчивую работу российских организаций, выпускающих электротехническую продукцию.

«Соглашение о создании лаборатории для испытаний и сертификации электротехнической продукции – важный шаг для наращивания экспорта российского оборудования, который будет благоприятствовать устойчивой работе российских компаний, занятых в этой сфере, а также обеспечению стабильного и эффективного развития индустрии», – отметил Денис Мантуров.

«Денис Валентинович Мантуров во время своего визита в Самару ознакомился с проектом и дал соответствующие поручения, что значительно ускорило реализацию проекта. Сегодня – финализация оформления документов», – сообщил Дмитрий Азаров. Губернатор также отметил, что сегодня перспективными направлениями сотрудничества со Schneider Electric является взаимодействие по созданию частного индустриального парка на базе Электрощит Самара с объявлением компании якорным резидентом индустриального парка, а также проект «умный город»: «У компании есть эксперты, специалисты, которые имеют опыт реализации «умного города». Мы планируем упаковывать этот проект по принципу проектного офиса – соответствующие поручения я дал председателю Правительства. Но и нам есть что предложить. Например, «умная дорога», которую мы им представляем на форуме, совершенно точно ложится в концепцию умного города, и за этим будущее».

«Мы рассматриваем данное соглашение как проект, который сможет существенно повлиять на общую ситуацию на рынке электротехнической продукции в нашей стране. Это первый шаг к созданию на территории России целой экосистемы из нескольких лабораторий с набором различных стендов для испытания электротехнического оборудования, полностью аккредитованных по международным стандартам (МЭК). Мы благодарим за поддержку в реализации проекта органы государственной власти – как Правительство Самарской области, так и Минпромторг РФ», – подчеркнул Владимир Шатунин.

Тема создания лаборатории дополнительно обсуждалась на ПМЭФ-2021 в рамках рабочей встречи Дмитрия Азарова с президентом Schneider Electric SA господином Трикуар Жан-Паскалем. Был также затронут вопрос создания частного индустриального парка на базе «Электрощит Самара» с объявлением компании якорным резидентом. Стороны обсудили развитие дорожной и иной инфраструктуры, которая необходима для запуска проекта.