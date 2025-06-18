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ПМЭФ-2025: Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий

18 июня 2025 19:35
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Сегодня в регионе успешно формируется отраслевая экосистема полного цикла производства БАС: от разработки технологий до экономического применения беспилотных систем. 

Минпромторг России представил на ПМЭФ-2025 результаты пилотного рейтинга дронификации регионов, разработанного по поручению Президента России Владимира Путина. 

Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий. В ТОП-5 также Калужская, Рязанская, Сахалинская области и Республика Башкортостан.
«Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она одна из стратегических, которая позволит «вытягивать» за собой большое количество новых технологий», - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Сегодня в регионе успешно формируется отраслевая экосистема полного цикла производства БАС: от разработки технологий до экономического применения беспилотных систем. 

«Резидентами НПЦ БАС являются 57 компаний, созданы производства комплектующих - аккумуляторов и электродвигателей. Мы ведем разработку технологий безопасности и формируем непрерывную образовательную цепочку подготовки отраслевых кадров, начиная со школы», - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Рейтинг подготовлен Минпромторгом России совместно со специалистами АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем», Агентства стратегических инициатив и Платформы Национальной технологической инициативы.

Всего в первом пилотном  расчете приняли участие 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов федерации. Методика ранжирования включает две ключевые составляющие: уровень возможностей региона для массового внедрения беспилотных аппаратов и потенциал применения новых технологий в различных секторах экономики.

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

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